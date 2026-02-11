Bitget e BlockSec Lançam UEX Security Standard, Definindo um Novo Benchmark para Universal Exchanges

VICTORIA, Seychelles, Feb. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, anunciou hoje o lançamento do The UEX Security Standard: From Proof to Protection, um relatório de pesquisa conjunto de autoria da empresa de segurança blockchain BlockSec. O relatório descreve uma estrutura de segurança de sistema projetada para exchanges que operam em criptomoedas, ativos tokenizados e mercados financeiros tradicionais em ambientes de contas unificados.

Com a evolução das plataformas de negociação evoluem para Universal Exchanges, cunhadas pela primeira vez pelo CEO da Bitget, Gracy Chen, no seu 7º aniversário, os desafios de segurança se estendem além da custódia de ativos únicos e das salvaguardas na cadeia. Os sistemas de margem unificada, a infraestrutura de liquidação compartilhada e o acesso entre mercados introduzem novos riscos, com falhas na conta, nos dados ou na camada de permissão que podem se propagar entre produtos e classes de ativos. O relatório aborda esses desafios mudando a conversa sobre a segurança de controles isolados para uma resiliência contínua e verificável.

O UEX Security Standard define cinco benchmarks principais para a próxima geração de segurança de exchange: solvência verificável, isolamento de risco de vários ativos, segurança de dados e proteção de privacidade, monitoramento dinâmico orientado por IA, e defesa resiliente de aplicativos e infraestrutura. Juntos, esses padrões visam garantir que os riscos possam ser contidos, que a correção possa ser verificada e que a confiança possa ser dimensionada juntamente com a complexidade da plataforma.

A estrutura é baseada em salvaguardas mensuráveis já em vigor na Bitget, incluindo um relatório regular de Prova de Reservas e um forte Fundo de Proteção. Essas medidas são reforçadas por meio da colaboração com a BlockSec, abrangendo monitoramento em tempo real, testes de segurança ofensivos, prontidão para resposta a incidentes e controles de conformidade, como triagem de AML e rastreamento de fundos.

“A transição para Universal Exchanges muda a natureza do risco de segurança”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “A segurança não pode mais se concentrar em ativos individuais ou divulgação reativa. Ela deve operar no sistema, onde os riscos são identificados antecipadamente, isolados pelo projeto e verificados em condições reais.”

Do ponto de vista da BlockSec, o relatório reflete uma mudança mais ampla do setor em direção a arquiteturas de segurança integradas. “A UEX não é apenas uma atualização de produto. É uma mudança estrutural na forma como a infraestrutura e a segurança das negociações devem funcionar”, disse Yajin Zhou, Cofundador e CEO da BlockSec. “A combinação de ativos nativos de criptomoedas com ações, ETFs e outros instrumentos off-chain, aumenta o limite de segurança exponencialmente. As plataformas devem comprovar a transparência dos ativos, garantir a integridade dos preços e proteger as dependências fora da cadeia com o mesmo padrão dos sistemas on-chain. A UEX exige uma estrutura de segurança unificada e verificável que possa proteger a negociação de múltiplos ativos em escala.”

Além da arquitetura técnica, o relatório também enfatiza a transparência, a prontidão para resposta a emergências e a educação do usuário como parte de um modelo de segurança abrangente. Ele posiciona a segurança não como um recurso estático, mas como uma disciplina operacional que deve evoluir ao lado da estrutura de mercado e da complexidade do produto.

O relatório da UEX destina-se a servir como um ponto de referência para exchanges, reguladores e participantes do mercado que navegam na próxima fase da infraestrutura de negociação de múltiplos ativos.

Para o relatório completo, clique aqui.

