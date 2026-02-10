Sam Elbeck, da ExaGrid, é homenageado como Channel Chief da CRN® em 2026

ExaGrid®, a única solução de armazenamento de backup em níveis do setor com bloqueio de tempo de retenção (RTL) impulsionado por IA, que inclui um nível não expostaàrede (criando um intervalo físico em níveis), exclusões com atraso e imutabilidade para recuperação de ransomware, anunciou hoje que a CRN®, uma marca da The Channel Company, selecionou Sam Elbeck, Vice-Presidente de Vendas e Parceiros de Canal da ExaGrid para as Américas, para incluir na prestigiada lista de Channel Chiefs da CRN® em 2026. Este reconhecimento anual homenageia os executivos de fornecedores e distribuidores de TI que vêm moldando a estratégia de canal e conduzindo a inovação e as parcerias em todo o setor.

"É uma honra ser novamente nomeado para a lista de Channel Chiefs este ano", disse Sam Elbeck. "Estamos comprometidos com o canal e consideramos nossos parceiros como uma extensão da ExaGrid. Cooperamos de perto em todas as oportunidades para garantir o sucesso mútuo. Nossa filosofia de canal se concentra em criar relacionamentos a longo prazo baseados em honestidade, integridade e transparência. Buscamos que a ExaGrid seja conhecida como a empresa mais fácil de se trabalhar, sendo flexível, ágil e com foco no parceiro, enquanto oferecemos altas margens, fortes incentivos e suporte excepcional. Juntos, criamos um modelo de benefício mútuo para todos que impulsiona o crescimento, a fidelidade e a confiança em todo o ecossistema do canal."

A ExaGrid trabalha com revendedores e distribuidores ao redor do mundo. Os programas de canal da ExaGrid são elaborados para uso fácil dos parceiros, com suporte da equipe de vendas da ExaGrid e sem compromissos de metas mínimas. A ExaGrid é conhecida por ter um sistema de armazenamento de backup em níveis que "simplesmente funciona", não é superdimensionado nem subdimensionado, e oferece a seus clientes o melhor suporte ao cliente do setor, com um engenheiro de suporte técnico de nível 2 dedicado, garantindo que os clientes dos parceiros sejam bem atendidos. A ExaGrid proporciona a seus parceiros revendedores um programa de registro para proteger contas e margens, além de incentivos SPIF.

A lista anual de Channel Chiefs da CRN destaca os líderes mais influentes do canal de TI, homenageando aqueles que defendem a cooperação, impulsionam a inovação e capacitam seus parceiros e clientes para conquistar o sucesso compartilhado.

"Os líderes reconhecidos como Channel Chiefs da CRN deste ano demonstraram um compromisso inabalável com seus parceiros e o canal de TI em geral. Sua visão, paixão e busca por inovação continuam moldando o futuro de nosso setor. Temos orgulho de comemorar suas conquistas e o impacto positivo que geram diariamente", disse Jennifer Follett, Vice-Presidente de Conteúdo dos EUA e Editora-Executiva da CRN.

A lista de Channel Chiefs da CRN em 2026 está disponível online em www.CRN.com/ChannelChiefs.

Sobre a ExaGrid

A ExaGrid oferece armazenamento de backup em camadas com uma zona de destino de cache em disco exclusiva, um repositório de retenção de longo prazo e arquitetura escalável e recursos de segurança abrangentes. A zona de destino da ExaGrid proporciona os backups, restaurações e recuperações mais rápidos de VM. O repositório de retenção em camadas oferece o menor custo para retenção a longo prazo. A arquitetura escalável da ExaGrid inclui dispositivos completos e garante uma janela de backup de comprimento fixoàmedida que os dados crescem, eliminando atualizações caras e obsolescência planejada de produtos. A ExaGrid oferece a única abordagem de armazenamento de backup de duas camadas com uma camada não voltada para a rede (espaço de ar em camadas), exclusões programadas e objetos imutáveis para a recuperação de ataques de ransomware.

A ExaGrid conta com engenheiros de vendas e pré-vendas presenciais nos seguintes países: Argentina, Austrália, Áustria, Benelux, Brasil, Canadá, Chile, CEI, Colômbia, República Tcheca, França, Alemanha, Hong Kong, Índia, Israel, Itália, Japão, México, países nórdicos, Polônia, Portugal, Catar, Arábia Saudita, Singapura, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Suíça, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos e outras regiões.

Acesse nosso site em exagrid.com ou se conecte conosco no LinkedIn. Veja o que nossos clientes têm a dizer sobre suas próprias experiências com a ExaGrid e saiba por que agora gastam significativamente menos tempo em armazenamento de backup em nossas histórias de sucesso de clientes. A ExaGrid sente orgulho de nossa pontuação NPS +81!

A ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares.

Sobre a The Channel Company

A The Channel Company (TCC) é a líder global em crescimento de canal para as principais marcas de tecnologia do mundo. Aceleramos o sucesso em canais estratégicos para fornecedores de tecnologia, provedores de soluções e usuários finais, com marcas de mídia de qualidade, serviços integrados de marketing e eventos, consultoria estratégica e insights exclusivos de mercado e público. A TCC é uma empresa de portfólio de fundos de investimento administrados pela EagleTree Capital, uma empresa de capital privado com sede na cidade de Nova York. Para mais informações, acesse thechannelco.com.

Siga a The Channel Company noLinkedIn, X e Facebook

© 2026 The Channel Company, Inc. CRN é uma marca registrada da The Channel Company, Inc. Todos os direitos reservados.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260210884767/pt/

The Channel Company:

Natalie Lewis

The Channel Company

nlewis@thechannelcompany.com

Mídia:

Mary Domenichelli

ExaGrid

mdomenichelli@exagrid.com