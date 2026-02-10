A Umm Al Qura for Development & Construction Company conclui sua participação no Real Estate Future Forum 2026

A Umm Al Qura for Development & Construction Company, proprietária, incorporadora e operadora do Masar Destination em Meca, concluiu sua participação como parceira estratégica no Fórum Imobiliário (RFF) deste ano. O fórum foi realizado em Riade, de 26 a 28 de janeiro, sob o patrocínio de Sua Excelência, o ministro de Assuntos Municipais Rurais e Habitação, Sr. Majid bin Abdullah Al-Hogail.

Masar Promenade View (Photo: AETOSWire)

O pavilhão da empresa, que despertou grande interesse de investidores e visitantes, apresentou os principais componentes do Masar Destination, as oportunidades de investimento disponíveis e os recentes desenvolvimentos do projeto. Também destacou o progresso significativo alcançado nos últimos meses.

Durante o fórum, a Umm Al Qura for Development & Construction anunciou o lançamento de uma plataforma digital unificada de propriedade por meio de desenvolvedores aprovados. A plataforma fornece informações precisas e abrangentes em árabe e inglês, aumentando a transparência e a governança em todo o processo de desenvolvimento.

Coincidindo com sua participação no fórum, o Masar Destination também recebeu recentemente a certificação LEED Gold na categoria Comunidades, representando um avanço significativo para o projeto. O reconhecimento reflete o compromisso do Masar com os mais altos padrões internacionais de sustentabilidade e com a criação de um ambiente urbano integrado que equilibra considerações ambientais, sociais e econômicas.

Essa conquista reforça a posição do Masar como um dos principais empreendimentos de desenvolvimento urbano no coração de Meca e reflete seu alinhamento contínuo com os objetivos da Visão 2030, contribuindo para a criação de um modelo urbano sustentável que melhora a qualidade de vida e atende às aspirações futuras.

Por meio de sua participação ativa no RFF, a Umm Al Qura for Development & Construction reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento do Masar de acordo com os mais altos padrões internacionais e com o fortalecimento de parcerias estratégicas que impulsionam o desenvolvimento urbano sustentável. Esses esforços beneficiam tanto os visitantes quanto os residentes da Cidade Sagrada, ao mesmo tempo em que refletem as aspirações do Reino por um futuro urbano bem planejado e sustentável.

