MultiBank Group lança aumento de 50% no desconto para corretores de apresentação (IBs) e bônus de depósito de 25% para clientes

O MultiBank Group, uma das maiores e mais regulamentadas instituições financeiras de derivativos do mundo, anunciou o lançamento de dois programas promocionais por tempo limitado, criados para recompensar tanto sua rede de corretores de apresentação quanto seus clientes de negociação de varejo.

Os programas refletem a estratégia contínua da empresa de fortalecer as relações em todo o seu ecossistema de parceiros e clientes, mantendo o posicionamento competitivo que tem sustentado o crescimento do Grupo desde sua fundação em 2005.

Promoção Elite IB: remuneração aprimorada para parceiros

Segundo a Promoção Elite IB, os corretores de apresentação (IBs) do MultiBank Group são elegíveis para receber um aumento de 50% em suas estruturas padrão de descontos e comissões. O programa oferece aos corretores de apresentação a oportunidade de ganhar descontos e comissões de até US$ 50.000, sujeitos aos termos e condições da promoção.

A iniciativa é estruturada para recompensar parceiros que indicarem novos clientes de trading ao MultiBank Group durante o período promocional.

Saiba mais sobre a promoção: https://tradfi.multibankgroup.com/en/lp-n/introducing-brokers

Promoção para Clientes: bônus e condições de trading melhoradas

Durante o período promocional, os clientes de varejo do MultiBank Group são elegíveis para um bônus de depósito de 25%, limitado a US$ 40.000.

Os traders também terão acesso a condições de trading competitivas: alavancagem de até 1:1.000 em ouro e principais pares de FX, com spreads de ouro a partir de 15 centavos.

Esses programas reforçam o compromisso do MultiBank Group em oferecer condições comerciais competitivas em toda a sua rede de parceiros e base global de clientes. Sua estrutura reflete um foco duplo: apoiar os negócios construídos pelos corretores de apresentação e, ao mesmo tempo, garantir que os clientes continuem a se beneficiar de preços e liquidez de nível institucional.

Saiba mais sobre esta oferta: https://tradfi.multibankgroup.com/en/lp-always-on/metals-legacy

Sobre o MultiBank Group

O MultiBank Group, fundado na Califórnia, EUA, em 2005, é um líder global em derivativos financeiros, atendendo mais de 2 milhões de clientes em 100 países. Em abril de 2025, registrou um volume médio diário de negociação de US$ 35 bilhões, com o maior volume diário de US$ 55,8 bilhões. Reconhecido por suas soluções de trading inovadoras, forte conformidade regulatória e atendimento ao cliente de excelência, o MultiBank Group oferece uma ampla variedade de serviços de corretagem e soluções de gestão de ativos. A empresa é regulamentada em cinco continentes por mais de 17 das autoridades financeiras mais conceituadas do mundo. Suas plataformas de trading premiadas oferecem alavancagem de até 1000:1 em uma variedade de produtos, incluindo Forex, Metais, Ações, Commodities, Índices e Criptomoedas. O MultiBank Group já recebeu mais de 80 prêmios financeiros, reconhecendo sua excelência em trading e conformidade regulatória.

Nikolas Neofytou

Chefe de Compras Diretas

nikolas.neofytou@multibankfx.com