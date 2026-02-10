Selic em alta impulsiona consórcios e redesenha cenário de crédito no Brasil

A manutenção da taxa básica de juros em 15% ao ano pelo Banco Central do Brasil foi confirmada em janeiro pelo Comitê de Política Monetária (Copom). A notícia marca a quinta reunião consecutiva com o mesmo patamar da Selic, que permanece no nível mais alto em quase 20 anos. Unânime, a decisão acompanhou as expectativas do mercado financeiro, reforçando que o cenário de juros elevados deve persistir em um horizonte próximo.

Em meio a esse cenário de custo do crédito tradicional ainda elevado, o sistema de consórcios tem registrado crescimento consistente ao longo de 2025, com números que refletem um forte movimento de adesões. De acordo com dados divulgados pela Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC), o mercado comercializou 5,16 milhões de novas cotas entre janeiro e dezembro de 2025, o que representa um crescimento de 15% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Em cartas de crédito, a expansão foi ainda maior, de 32,1%, com a comercialização de R$ 500,27 bilhões.

A decisão do Copom reforça a relevância do consórcio como alternativa estratégica em um cenário de juros elevados.

Segundo José Climério Silva Souza, diretor-executivo do Consórcio Nacional Bancorbrás, o consórcio oferece a possibilidade do acesso ao crédito sem pagar juros, tem previsibilidade nas parcelas e permite ao consorciado se programar para aquisição do bem ou serviço sonhado, características que têm atraído cada vez mais consumidores interessados em planejar o futuro. “Além disso, a modalidade permite a aquisição de imóveis, veículos ou serviços, sem depender exclusivamente de linhas de crédito tradicionais”, destaca o especialista.

Os indicadores setoriais mostram que esse aumento não se limita a um segmento específico, sendo observado em todas as modalidades: bens móveis, imóveis e serviços, cujas vendas também seguem em expansão, assim como o número total de participantes ativos. Souza descreve que essa tendência é reforçada por registros da ABAC. Em dezembro de 2025, o sistema de consórcios alcançou 12,7 milhões de participantes ativos, crescimento de 13,8% em relação ao mesmo período de 2024, quando havia 11,2 milhões de consorciados.