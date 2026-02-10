Assine
SheltonAI anuncia expansão mundial, designações para cargos de liderança sênior e crescimento acelerado

10/02/2026 14:38

A SheltonAI, plataforma institucional de IA para avaliar empresas, anunciou designações para cargos executivos de alto nível, uma grande expansão mundial e um forte impulso de crescimento para 2026.

A SheltonAI anunciou diversas designações para funções de liderança sênior, incluindo:

  • Stephen Can, Diretor de Estratégias, anteriormente Presidente Executivo e Fundador da Blackstone Strategic Partners
  • Peter Song, Diretor de Operações, anteriormente Diretor de Operações da Blackstone Strategic Partners
  • Chris Cooper, Diretor Financeiro, anteriormente Diretor Financeiro Global na Sequoia, SoftBank e Clearlake Capital
  • Paige Shiring, foi promovido a Diretor, anteriormente na Thoma Bravo
  • Classe de analistas de 2026 em NY e mais de 10 contratações em janeiro

A SheltonAI também planeja abrir várias sedes regionais em 2026, incluindo:

  • Nova York
  • Sydney
  • Região do Conselho de Cooperação do Golfo, com o líder do escritório a ser anunciado posteriormente em fevereiro de 2026

A empresa relatou um impulso significativo no início do ano, incluindo mais de 10 novas contratações em janeiro e mais de US$ 1 trilhão em ativos adicionais com suporte da plataforma durante o mês, conduzido por novas implantações de clientes e ampliação de mandatos.

A plataforma da SheltonAI fornece sinais de avaliação diários e sob demanda, governança pronta para auditoria, validação de taxas e custos de execução, além de informações de portfólio em tempo real em capital privado, crédito privado e classes de ativos relacionadas.

"Nosso foco em 2026 é simples: ajudar 100 milhões de beneficiários de pensões", disse Harrison Shaw, Diretor Executivo da SheltonAI. "O crescimento que vemos reflete tanto a urgência do problema como a confiança que nossos clientes depositam em nós."

Sobre a SheltonAI

A SheltonAI é uma plataforma de análise e governança orientada por IA, criada para investidores institucionais em mercados privados. A empresa atende fundos de pensão, fundos soberanos e fundos patrimoniais nos EUA, Canadá, Austrália, Europa, Oriente Médio e Ásia.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contato:

media@sheltonai.com


Fonte: BUSINESS WIRE

