SheltonAI anuncia expansão mundial, designações para cargos de liderança sênior e crescimento acelerado
compartilheSIGA
A SheltonAI, plataforma institucional de IA para avaliar empresas, anunciou designações para cargos executivos de alto nível, uma grande expansão mundial e um forte impulso de crescimento para 2026.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A SheltonAI anunciou diversas designações para funções de liderança sênior, incluindo:
- Stephen Can, Diretor de Estratégias, anteriormente Presidente Executivo e Fundador da Blackstone Strategic Partners
- Peter Song, Diretor de Operações, anteriormente Diretor de Operações da Blackstone Strategic Partners
- Chris Cooper, Diretor Financeiro, anteriormente Diretor Financeiro Global na Sequoia, SoftBank e Clearlake Capital
- Paige Shiring, foi promovido a Diretor, anteriormente na Thoma Bravo
- Classe de analistas de 2026 em NY e mais de 10 contratações em janeiro
A SheltonAI também planeja abrir várias sedes regionais em 2026, incluindo:
- Nova York
- Sydney
- Região do Conselho de Cooperação do Golfo, com o líder do escritório a ser anunciado posteriormente em fevereiro de 2026
A empresa relatou um impulso significativo no início do ano, incluindo mais de 10 novas contratações em janeiro e mais de US$ 1 trilhão em ativos adicionais com suporte da plataforma durante o mês, conduzido por novas implantações de clientes e ampliação de mandatos.
A plataforma da SheltonAI fornece sinais de avaliação diários e sob demanda, governança pronta para auditoria, validação de taxas e custos de execução, além de informações de portfólio em tempo real em capital privado, crédito privado e classes de ativos relacionadas.
"Nosso foco em 2026 é simples: ajudar 100 milhões de beneficiários de pensões", disse Harrison Shaw, Diretor Executivo da SheltonAI. "O crescimento que vemos reflete tanto a urgência do problema como a confiança que nossos clientes depositam em nós."
Sobre a SheltonAI
A SheltonAI é uma plataforma de análise e governança orientada por IA, criada para investidores institucionais em mercados privados. A empresa atende fundos de pensão, fundos soberanos e fundos patrimoniais nos EUA, Canadá, Austrália, Europa, Oriente Médio e Ásia.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260209435323/pt/
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Contato:
Fonte: BUSINESS WIRE