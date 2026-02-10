ABRH-PR abre as inscrições para a 15ª edição do Prêmio Ser Humano 2026

A Associação Brasileira de Recursos Humanos – Seccional Paraná (ABRH-PR) anuncia a realização da 15ª edição do Prêmio Ser Humano (PSH) 2026, uma das principais iniciativas de reconhecimento às boas práticas em gestão de pessoas no Estado. O período para inscrição de projetos vai de 2 de fevereiro a 2 de março, com foco em valorizar iniciativas que colocam o ser humano no centro das estratégias organizacionais.

Consolidado no calendário do setor, o prêmio busca evidenciar o papel estratégico da área de Recursos Humanos para a sustentabilidade, a inovação e a competitividade das empresas. “O Prêmio Ser Humano é muito mais do que uma premiação; é uma celebração da essência e do valor insubstituível das pessoas nas organizações”, afirma Jaqueline Becker, diretora do PSH 2026. Segundo ela, investir em desenvolvimento humano e em ambientes saudáveis “não é custo, é investimento com retorno mensurável”.

As categorias da edição 2026 são: Desenvolvimento, Excelência Organizacional, ESG, Jovem, Profissional de Destaque e Personalidade de Destaque. “Elas representam as dores e as oportunidades das organizações e convidam as empresas a mostrarem como estão transformando esses desafios em crescimento e inovação”, destaca Jaqueline.

Além do reconhecimento institucional, os projetos premiados tornam-se referência para o mercado, estimulando o benchmarking e a disseminação de boas práticas. “Os trabalhos incorporam valores como ética, diversidade e cuidado com as pessoas ao DNA das organizações, gerando impactos como fortalecimento da marca empregadora e maior sustentabilidade dos negócios”, ressalta a diretora.

Cronograma PSH 2026

Para a ABRH-PR, o prêmio consolida o papel da entidade como referência nacional no debate sobre o futuro do trabalho. “O PSH conecta teoria e prática e deixa um legado duradouro, colocando o ser humano no centro das estratégias organizacionais”, conclui Jaqueline Becker.

O cronograma do PSH 2026 prevê:

- Inscrições: 2 de fevereiro a 2 de março.

- Envio dos projetos: 9 a 31 de março.

- Análise técnica: 6 a 24 de abril.

- Avaliação final: 27 de abril a 27 de maio.

- Cerimônia de premiação: 28 de julho, a partir das 18h30.

As etapas serão conduzidas por um Comitê Avaliador formado por especialistas em gestão de pessoas.

Serviço – 15º Prêmio Ser Humano – PSH – 2026

Inscrições: 02/02/2026 a 02/03/2026

Mais informações e inscrições: https://psh.abrh-pr.org.br/

Organização e promoção: Associação Brasileira de Recursos Humanos - Seccional Paraná (ABRH-PR)