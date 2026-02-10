São Paulo sedia maior congresso de cuidados paliativos da AL

São Paulo sediará no mês que vem, simultaneamente, o XI Congresso Brasileiro de Cuidados Paliativos e o XII Congresso Latino-americano de Cuidados Paliativos, entre os dias 11 e 14 de março, no Distrito Anhembi. Os eventos, organizados pela Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP) e pela Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos (ALCP), devem reunir mais de 2 mil participantes, entre profissionais de saúde, pesquisadores, gestores, estudantes e formuladores de políticas públicas.

Com o tema “Tecendo laços de união nos cuidados paliativos para a América Latina: a importância do trabalho em rede”, os congressos propõem uma imersão científica e prática em um dos campos que mais crescem na medicina e na saúde multiprofissional. A programação foi dividida em cinco eixos científicos ? Tecnologia, pesquisa e inovação; Políticas Públicas e Advocacy; Educação, comunicação e liderança; Psicossocial e espiritualidade; e Clínico-farmacológico ? e inclui conferências magnas, mesas-redondas, painéis temáticos, apresentação de trabalhos científicos e ainda 12 cursos pré-congresso, com vagas limitadas, voltados ao aprofundamento técnico e à troca de experiências internacionais.

Para o presidente da ANCP, Dr. João Batista Garcia, o momento é simbólico. “Muitos anos se passaram para que tivéssemos um encontro dessa magnitude no nosso país. Isso reflete a maturidade que os Cuidados Paliativos alcançaram no Brasil. Será um evento que vai marcar o cenário nacional, com mais de 2 mil pessoas, de diferentes nacionalidades, promovendo discussões, trocas e amadurecimento coletivo da prática paliativa”, afirma.

Já o presidente do congresso, Dr. Douglas Crispim destaca a diversidade e o intercâmbio internacional proporcionados pelo encontro. “Mais do que as palestras, a grande riqueza do congresso é a troca entre profissionais de diferentes países, com realidades geopolíticas e sistemas de saúde distintos. O evento foi moldado para potencializar o networking e permitir que os participantes aprendam, diretamente com seus pares, como cada país enfrenta seus desafios em cuidados paliativos”, ressalta.

Na avaliação da presidente da ALCP, Dra. Paola Marcela Ruíz Ospina, a realização conjunta dos congressos representa um passo estratégico para o avanço da área. “Unir o Congresso Latino-americano ao Congresso Brasileiro, em São Paulo, tem como objetivo reunir profissionais de toda a Iberoamérica e do mundo para construir conhecimento, compartilhar aprendizados, reconhecer dificuldades e fortalecer aquilo que já avançamos. O objetivo comum é crescer em cuidados paliativos de qualidade para a América Latina e para o mundo”, informa.

A programação inclui especialistas brasileiros e estrangeiros, como Marie Fallon (Universidade de Edimburgo), Megan Doherty (consultora da OMS), Eduardo Bruera (Universidade do Texas) e Stephen Connor (Worldwide Hospice Palliative Care Alliance), reforçando o caráter global do encontro e posicionando São Paulo como um polo estratégico para o debate contemporâneo sobre o cuidado integral e humanizado.

As inscrições estão abertas e contam com condições especiais para associados, grupos e estudantes. A expectativa da organização é de que os congressos sejam um marco histórico para o fortalecimento dos Cuidados Paliativos no Brasil e na América Latina, ampliando redes de cooperação e impactando diretamente a qualidade da assistência em saúde.

Serviço:

XII Congresso Latinoamericano de Cuidados Paliativos e XI Congresso Brasileiro de Cuidados Paliativos

Data: 11 a 14 de março de 2026, das 8h às 19h.

Local: Centro de Convenções do Distrito Anhembi - Avenida Olavo Fontoura, nº 1.209, Santana, São Paulo (SP).

Programação: conferências, mesas-redondas, workshops práticos, divulgação de trabalhos científicos, networking e atividades culturais.

