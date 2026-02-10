Leites fermentados com probióticos ajudam a manter a microbiota saudável

A microbiota intestinal é um complexo e microscópico ecossistema formado por mais de 100 trilhões de bactérias — incluindo um pequeno percentual de fungos, arqueas e vírus — que vivem em simbiose com o ser humano. A microbiota participa de vários processos fisiológicos, incluindo digestão dos alimentos e síntese de vitaminas essenciais. Além disso, auxilia nas funções imunológicas, como, por exemplo, atuando como uma barreira contra a invasão de patógenos, e nas funções neurológicas.

Cada indivíduo possui uma microbiota intestinal única, que se forma a partir do nascimento e ganha características específicas de acordo com o tipo de parto e amamentação. Estudos indicam que, aos três anos de idade, há uma estabilidade na diversidade de sua composição, que permanece relativamente estável ao longo da vida adulta. Entretanto, fatores como idade, uso excessivo de antibióticos, estresse, falta de atividades físicas e má alimentação podem interferir na qualidade da microbiota intestinal, levando a um desequilíbrio dessa população (disbiose) e trazendo consequências negativas para a saúde.

De acordo com a engenheira de alimentos Helena Sanae Kajikawa, gerente da Divisão Ciências & Pesquisas da Yakult do Brasil, há uma relação estreita entre a alimentação e a microbiota intestinal. Muitos estudos científicos confirmam que a qualidade e diversidade dos alimentos ingeridos modulam a composição e, consequentemente, as funções da microbiota intestinal. “Hoje, os consumidores estão mais informados sobre a importância da saúde intestinal para o bem-estar geral e cada um tem o poder de influenciar sua própria microbiota ao escolher o que consumir”, afirma.

Além da alimentação saudável, estudos têm evidenciado que probióticos também auxiliam na modulação e manutenção da microbiota intestinal. “Dentro do grupo de alimentos contendo probióticos estão algumas bebidas fermentadas — como os leites fermentados produzidos pela Yakult”, sinaliza a gerente. O Lactobacillus casei Shirota (LcS) é um dos probióticos mais estudados do mundo. Descoberto em 1930 pelo médico sanitarista Minoru Shirota, esta cepa exclusiva da Yakult está presente em todos os leites fermentados da marca desde 1935. No Brasil, a multinacional japonesa disponibiliza quatro versões do alimento: Leite Fermentado Yakult, Yakult 40, Yakult 40 light e Yakult Pêssego.

Legislação



De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) — órgão regulador de alimentos e medicamentos no Brasil — ‘probióticos são microrganismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, conferem algum benefício para a saúde’. Esses microrganismos pertencem a diferentes gêneros e espécies, tanto de bactérias quanto de leveduras. No país, o uso de probióticos em alimentos requer avaliação prévia da Anvisa segundo requisitos da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 241/2018.



A avaliação de probióticos para uso em alimentos contempla três elementos principais: comprovação inequívoca da identidade da linhagem do microrganismo; segurança para consumo humano e efeito benéfico para a saúde. O Leite Fermentado Yakult foi o primeiro da categoria no Brasil a ser reconhecido pela Anvisa como ‘alimento com alegações de propriedades funcionais’, em 2001.

Em agosto de 2023, a Anvisa voltou a confirmar a alegação de propriedade funcional do probiótico Lactobacillus casei Shirota presente nos leites fermentados da marca, que passaram a conter a informação de que ‘o leite fermentado contendo Lactobacillus casei Shirota pode contribuir com a saúde do trato gastrointestinal’.

Campanha



Durante o período de Carnaval, em geral muitas pessoas acabam deixando de manter uma alimentação adequada, além de ingerir bebidas alcoólicas em excesso e nem sempre ingerir água em quantidade adequada para hidratar o organismo. “O consumo excessivo dessas bebidas pode provocar disbiose, alterando drasticamente a composição da microbiota intestinal, reduzindo a quantidade de bactérias benéficas e aumentando as prejudiciais e, consequentemente, favorecendo a má absorção de nutrientes e água”, explica a gerente da Yakult, Helena Sanae Kajikawa.

Além do consumo consciente de bebidas alcoólicas e da adoção de uma alimentação equilibrada para manter o equilíbrio intestinal, a ingestão diária de produtos fermentados com probióticos também é recomendada. Para incentivar esse consumo, a Yakult lançou uma campanha inédita com quatro leites fermentados da marca. “É a primeira vez que a empresa lança uma campanha com leite fermentado e consideramos importante estimular o consumo neste período de folia”, acrescenta a gerente.

Até o dia 16 de fevereiro, os clientes que comprarem um kit com três embalagens pack (18 unidades) de Leite Fermentado Yakult, Yakult 40, Yakult 40 light ou Yakult Pêssego vão ganhar um copo exclusivo do personagem Yakult Man. A campanha é direcionada apenas para novos clientes da venda domiciliar em todo o país.