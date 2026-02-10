A OPEX® Corporation apresenta a série Velo™ de scanners de documentos premium para desktop e de alta produção

A OPEX® Corporation, líder global em automação de última geração que fornece soluções inovadoras para automação de armazéns, documentos e correspondência, anunciou o lançamento da série Velo™ com tecnologia InoTec, uma nova classe de scanners premium de mesa e independentes de alta produção. Os scanners OPEX Velo foram projetados para oferecer desempenho, confiabilidade e qualidade de imagem excepcionais, além de conectividade TWAIN/ISIS padrão do setor para ajudar a simplificar a implantação em ambientes de captura existentes. Esses scanners de última geração são ideais para prestadores de serviços, órgãos governamentais, prestadores de serviços de saúde e operações de captura corporativas.

“A série Velo, desenvolvida em parceria com a InoTec, introduz uma classe totalmente nova de scanners ao portfólio da OPEX, ampliando as opções disponíveis tanto para nossos clientes atuais quanto para organizações que estão considerando a OPEX pela primeira vez”, afirmou Dann Worrell, presidente de Automação de Documentos e Correspondências da OPEX. “Ao expandirmos nossa oferta, conseguimos alinhar melhor a solução certa às necessidades específicas de cada cliente. A demanda por nossa mais nova categoria de scanners continua crescendo, e estamos entusiasmados em entregar desempenho em nível de produção, com o respaldo do serviço e do suporte de classe mundial da OPEX.”

Cada modelo da série OPEX Velo, com tecnologia InoTec, oferece recursos e opções distintos que atendem a diversas necessidades.

O OPEX Velo 3120 oferece confiabilidade de nível de produção em um scanner de mesa compacto e econômico. Projetado para uso diário contínuo, o Velo 3120 traz para o ambiente de médio volume o desempenho, a durabilidade e a qualidade de imagem normalmente associados a scanners de produção de ponta. Com velocidade de digitalização de 120 ppm, ciclo de trabalho ilimitado para produção diária e alimentador de 500 folhas, essa opção é ideal para organizações que exigem produtividade consistente, sem a necessidade de uma infraestrutura de produção maior.

A série OPEX Velo 6000 foi projetada para resistência e está pronta para escalar. Com modelos que chegam a 250 ppm, alimentador de 750 folhas e design para uso contínuo, a série 6000 oferece desempenho sustentado durante longos dias de produção e cargas de trabalho exigentes. O manuseio avançado de mídias permite que os operadores processem de documentos históricos frágeis a materiais pesados com confiança. E as atualizações opcionais, como a triagem com quatro bandejas, permitem que as organizações expandam a capacidade e a funcionalidade conforme as necessidades dos negócios mudam.

A série OPEX Velo 8000 é construída para digitalização de produção empresarial contínua e em alto volume, oferecendo desempenho líder do setor em ambientes de operação mais exigentes 24 horas por dia, 7 dias por semana e múltiplos turnos. Os recursos e opções incluem alimentadores duplos de 1.000 folhas, manuseio automatizado de saída, classificação ativa, manuseio versátil de mídias, processamento avançado de imagem integrado e um braço empilhador de alta velocidade para empilhamento organizado com níveis extremos de produtividade. A série 8000 proporciona máximo tempo de operação, garantindo ao mesmo tempo conformidade documental e prontidão para auditorias.

“A OPEX agora está posicionada de forma única para oferecer a solução de digitalização adequada a cada organização, independentemente do fluxo de trabalho, do volume ou dos requisitos operacionais”, afirmou Scott Maurer, presidente da Divisão Internacional da OPEX. “Seja para clientes que buscam uma abordagem de um único toque ou o modelo tradicional de preparação e digitalização, conseguimos associar a tecnologia certa a cada necessidade. E, com múltiplas opções disponíveis, podemos garantir que cada organização tenha uma solução que atenda às demandas atuais, ao mesmo tempo em que esteja pronta e apta a escalar para atender às necessidades do futuro.”

A série OPEX Velo é equipada com a tecnologia InoTec, disponibilizada por meio de uma parceria entre a OPEX Corporation e a DATAWIN GmbH, fabricante líder de scanners de documentos de mesa premium com sede na Alemanha. Disponível globalmente, a série Velo expande ainda mais o portfólio confiável de digitalização e imagem de documentos da OPEX Corporation, que inclui as séries emblemáticas Gemini® e Falcon+®.

A OPEX® Corporation é líder global em automação de próxima geração, oferecendo soluções inovadoras e exclusivas para automação de armazéns, documentos e correspondências. Com sede em Moorestown, NJ — e instalações em Pennsauken, NJ; Plano, TX; França; Alemanha; Suíça; Reino Unido; e Austrália — a OPEX conta com quase 1.600 funcionários que estão continuamente reinventando e entregando soluções tecnológicas personalizadas e escaláveis para resolver os desafios empresariais de hoje e do futuro. Para informações adicionais, visite opex.com.

