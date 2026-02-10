Intuit Mailchimp revela uma nova era de marketing lucrativo para comércio eletrônico com recursos avançados impulsionados por dados

A Intuit Inc. (Nasdaq: INTU), plataforma global de tecnologia financeira que produz o Intuit TurboTax, o Credit Karma, o QuickBooks e o Mailchimp, anunciou hoje um conjunto de inovações para o produto Mailchimp que desbloqueia crescimento lucrativo para empresas de comércio eletrônico. Capacitados pela plataforma da Intuit, os aprimoramentos incluem mais maneiras para os comerciantes conectarem seus dados e ativarem campanhas omnicanal, impulsionando retorno de investimento de até 30 vezes para os clientes de e-commerce1 sem preço ou complexidade adicional.

Built to deliver ROI for less cost, Intuit Mailchimp now combines unified data with powerful automation across email and messaging. Product innovations available in 185 countries and territories across North America, Latin America, EMEA and APAC.

Para vendedores online em mercados pequenos e médios, a aquisição de clientes e o crescimento estão ficando mais difíceis de medir e otimizar. Somente 33% dos profissionais de marketing dizem que suas mensagens por pré-adesão estão altamente alinhadas, fazendo com que seja difícil de ver quais esforços geram pedidos e onde está havendo perda de receita. Sem uma visualização unificada dos seus dados, os comerciantes carecem de atribuição clara e insights sobre o retorno de investimento. Os e-mails permanecem sendo um impulsionador central de receita para 69% dos profissionais de marketing, mas a maximização do seu impacto depende cada vez mais de dados unificados e automação que ajudem as equipes a focar os investimentos no que funciona e no que impulsiona crescimento mensurável.

"Os profissionais de marketing que lidam com comércio eletrônico estão sob pressão para mostrar o impacto de cada campanha na receita", afirmou Diana Williams, vice-presidente de produtos da Intuit Mailchimp. "Com esse lançamento, os clientes do Mailchimp receberão os benefícios de 26% mais gatilhos de e-commerce, reunindo os dados avançados, a automação e as análises em uma única plataforma, ajudando os negócios a executar com rapidez, operar campanhas sofisticadas e ver exatamente como suas iniciativas de marketing geram retorno de investimento".

Novos recursos criados para o crescimento do comércio eletrônico

Os recursos recém-introduzidos lidam diretamente com os principais problemas que os negócios de comércio eletrônico relatam atualmente: tempo limitado, falta de expertise em marketing, incerteza sobre o retorno de investimento e dados fragmentados em várias plataformas.

Transforme dados em vendas: com base em integração aprimorada com o Shopify, o Site Tracking Pixel do Mailchimp e novas conexões com plataformas de avaliação como Yotpo e Judge.me, os dados de sentimento e e-commerce fornecidos com consentimento são reunidos em um único lugar. Os profissionais de marketing podem construir segmentos mais inteligentes (como compradores de alto valor, clientes em risco ou compradores com maior probabilidade de comprar em seguida) e alimentar automações avançadas sem precisar combinar várias ferramentas.

Alcance os clientes em vários canais e associe as campanhas diretamente às vendas: a cobertura ampliada de mensagens de texto na Europa2, a opção de adesão instantânea para receber mensagens de texto através de janelas pop-up e os exclusivos códigos de desconto em automações de mensagens de texto e formulários ajudam as marcas a alcançar seus clientes em qualquer lugar do mundo no celular, enquanto auxiliam no que diz respeito a possibilitar coleta de consentimento e acompanhar, com precisão, quais campanhas geram pedidos. As aprimoradas mensagens transacionais através de uma API unificada permitem que os desenvolvedores acionem notificações críticas enquanto os profissionais de marketing gerenciam o conteúdo da marca no Mailchimp.

Saiba o que funciona e otimize com confiança: um novo painel de marketing omnicanal unifica e-mails, mensagens de texto, desempenho de automação e eventos de comércio eletrônico em uma única visualização. Os profissionais de marketing conseguem ver quais mensagens e jornadas estão gerando receita, onde os clientes estão desistindo e como otimizar os gastos entre os canais.

Migre para o Mailchimp sem desacelerar: as novas ferramentas de migração e o apoio específico ao comércio eletrônico tornam mais fácil aos clientes migrar para o Mailchimp e trazer contatos, segmentos, modelos e importantes fluxos com mínimo tempo de interrupção.

IA que vai de insightàexecução: o Mailchimp torna os dados em ação com análise preditiva a fim de identificar clientes de alto valor e em risco, ferramentas alimentadas por IA para gerar rapidamente conteúdo de marca e modelos reutilizáveis, e uma integração com o ChatGPT que ajuda você a criar, refinar e lançar campanhas omnicanal orientadas por dados para e-mail, mensagens de texto e automações.

Retorno de investimento demonstrado para negócios de comércio eletrônico

O Mailchimp já proporciona resultados mensuráveis para clientes de comércio eletrônico, e os novos recursos foram criados para amplificar esse impacto. Considere o Gruppo Terroni, grupo hoteleiro situado em Toronto e Los Angeles, que usou as automações de comércio eletrônico do Mailchimp com a sua loja conectada ao Shopify para atingir membros inativos do clube do vinho. Sua única campanha segmentada, que ofereceu acesso instantâneo a uma biblioteca de guias de vinhos, resultou em uma taxa de abertura de 77% e uma taxa de clique de 28%, impulsionando $8.000 em receita mensal recorrente.

Acessar essas ferramentas ao mudar para o Mailchimp ficou mais fácil do que nunca. "Fiquei impressionada", afirmou Ali Mann da Kaylin + Kaylin Pickles, cliente que, após usar a Klaviyo em 2025, migrou para o Mailchimp para reduzir custos e ter acesso a mais suporte estratégico. A primeira campanha da marca foi implementada em menos de um mês, e as taxas de abertura mais do que dobraram.

Os clientes de e-commerce relataram uma média de 16 horas economizadas por semana após implementar o Mailchimp3, enquanto os usuários do Mailchimp via mensagem de texto para e-commerce viram retorno de investimento de até 22 vezes4 após lançar sua primeira campanha de marketing via mensagem de texto. E os clientes do Mailchimp que conectam suas contas ao Shopify estão vendo até $41 de retorno de investimento para cada dólar gasto com o Mailchimp5.

"Somos um negócio global disponível em quase todos os países ao redor do mundo e estamos proporcionando uma incrível inovação em comércio eletrônico que gera retorno de investimento real", afirmou Ciarán Quilty, vice-presidente sênior para o segmento internacional da Intuit. "Estamos dando às empresas de pequeno e médio porte dados conectados, automação e IA que simplesmente trabalham juntos, assim mudar para a Intuit Mailchimp não só é uma escolha fácil hoje; é essencial para o crescimento deles amanhã".

Ao associar os recursos avançados de marketing aos resultados comerciais eàplataforma financeira mais ampla da Intuit, o Mailchimp ajuda os negócios que operam com vendas digitais não só a executar melhores campanhas, como também operar empresas mais lucrativas e impulsionadas por dados.

Disponibilidade

Espera-se que os novos recursos com foco em e-commerce, incluindo o Site Tracking Pixel exclusivo do Mailchimp, as mensagens de texto e transacionais expandidas, o painel de marketing omnicanal e as ferramentas aprimoradas de migração, comecem a ser implementados globalmente a partir de 10 de fevereiro para planos elegíveis do Mailchimp.

1 Com base em toda a receita de e-commerce atribuível às campanhas no Mailchimp dos usuários do plano pago de agosto de 2024 a agosto de 2025. O cálculo do retorno de investimento requer uma loja de e-commerce que esteja conectadaàconta do Mailchimp. Os resultados variam. 2 O marketing por mensagem de texto a partir do Mailchimp está atualmente disponível em 37 países e territórios globalmente, incluindo 34 na Europa, com expansão neste mês para a Bélgica, Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Portugal, Grécia, Polônia, Croácia, Eslováquia, Eslovênia, Estônia, Islândia, Luxemburgo, Letônia, Malta, Lituânia, Jersey, Ilha de Man, Guernsey, Albânia, San Marino, Ilhas Faroé, Moldávia e Gibraltar. 3 Os clientes de e-commerce que relataram economia de tempo após implementar o Mailchimp citam uma média de 16,4 horas economizadas por semana em gestão de audiência, criação de conteúdo para e-mails e mensagens de texto, configuração e gestão de campanhas, e geração de relatórios e análises. 4 Retorno de investimento de até 22x: com base na receita de e-commerce atribuível às campanhas de marketing por mensagem de texto dos usuários do Mailchimp e ao gasto em mensagem de texto do Mailchimp (não incluindo o custo do plano) dentro de um ano de lançamento da primeira campanha por mensagem de texto, de 01/10/2024 a 17/10/2025. O cálculo de retorno de investimento requer uma loja de comércio eletrônico que esteja conectadaàconta do Mailchimp. Exclui SMS de código curto. Os resultados podem variar. 5 Os dados referenciados são baseados apenas nos dados da Intuit e não incluem ou refletem os dados do Shopify.

Sobre a Intuit:A Intuit é a plataforma global de tecnologia financeira que gera prosperidade para as pessoas e as comunidades que atende. Com aproximadamente 100 milhões de clientes em todo o mundo usando produtos como TurboTax, Credit Karma, QuickBooks e Mailchimp, acreditamos que todos devem ter a oportunidade de prosperar. Nunca paramos de trabalhar a fim de encontrar novas e inovadoras maneiras de tornar isso possível. Acesse Intuit.com e nos encontre nas mídias sociais para receber as mais recentes informações sobre a Intuit e seus produtos e serviços.

Essas informações visam delinear o direcionamento geral dos nossos produtos, mas não representam nenhuma obrigação e não devem ser confiadas para fazer uma decisão de compra. Termos, condições e taxas adicionais podem se aplicar a certos recursos e funcionalidades. Critérios de eligibilidade podem se aplicar. As ofertas, as características e as funcionalidades dos produtos estão sujeitas a mudança sem notificação prévia. As características e funcionalidades variam por tipo de plano. O Mailchimp e o Shopify são vendidos separadamente. Integração disponível. Mensagens de texto (incluindo transacionais) estão disponíveis como um complemento aos planos pagos em países selecionados após solicitação e concordância com os termos.

Para mais informações, contate-nos em mc-pr@intuit.com.