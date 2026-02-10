Barretos projeta turismo em 2026 com a Festa do Peão

Barretos, no interior de São Paulo, se prepara para a edição 2026 da Festa do Peão de Boiadeiro, agendada para ocorrer de 20 a 30 de agosto. O evento integra o calendário de festas populares do país e, historicamente, provoca aumento temporário no fluxo de visitantes. A expectativa é que setores ligados à atividade turística, hospedagem, transporte e serviços, ampliem sua demanda durante o período.

A projeção de crescimento em 2026 é baseada em dados da última edição da festa. Levantamento realizado pelo Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET/Sindtur?SP) apontou que a 70ª Festa do Peão, em 2025, registrou 990 mil visitas e movimentou diretamente R$ 600 milhões na economia regional. Os números servem de referência para dimensionar o impacto econômico esperado em 2026.



“A Festa do Peão de Boiadeiro gera emprego e renda e movimenta toda a cadeia do turismo; é um orgulho para o nosso Estado sediar um evento desse porte”, destacou Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens de São Paulo, ao comentar a pesquisa do CIET. O presidente da associação organizadora Os Independentes, Jeronimo Luiz Muzeti, ressalta que a última edição atingiu todas as expectativas e gerou uma grande movimentação financeira para a região.



Demanda por hospedagem em Barretos e região

A concentração de visitantes em um curto período pressiona a capacidade da rede hoteleira local. Barretos conta com cerca de 25 hotéis e 15 pousadas, somando mais de 3,6 mil leitos, conforme levantamento divulgado em reportagem do O?Diário?Interativo. Como mais de 83% dos visitantes da Festa vêm de outros municípios e permanecem cinco a seis noites na região, a ocupação se aproxima do limite em datas próximas às principais atrações. O mesmo levantamento estima que a edição de 2025 recebeu entre 900 mil e 1 milhão de visitas e gerou mais de 10 mil empregos diretos e indiretos, evidenciando a importância da festa para a economia local.

Muzeti observa que o impacto se estende a cidades vizinhas: “A Festa gera um impacto econômico significativo, estendendo-se por Barretos e cidades vizinhas, com o setor de hotéis e pousadas sendo um dos principais beneficiados”.



Olímpia: oferta complementar de hospedagem e lazer

O município de Olímpia, localizado a cerca de 50 quilômetros de Barretos, é um dos principais destinos de lazer do interior paulista e possui uma infraestrutura hoteleira robusta. Segundo reportagem do Hoje?em?Dia, feita em parceria com o CIET, projetou que, durante as férias escolares de julho de 2025, a cidade receberia mais de 500 mil turistas, dos quais 369.863 se hospedariam em meios de hospedagem regulares e 62.104 em casas de temporada. A mesma projeção estimou taxa média de ocupação hoteleira de 66,78% e destacou que Olímpia dispõe de mais de 35 mil leitos, uma das maiores redes hoteleiras do Brasil.

No primeiro semestre de 2025, a cidade registrou 2.073.900 visitantes, crescimento de 17,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Essa capacidade instalada, somada aos parques aquáticos (como Thermas dos Laranjais e Hot Beach), torna o município um destino complementar para visitantes da Festa do Peão que buscam opções de lazer e hospedagem. Entre os serviços disponíveis, pacotes turísticos e reservas online oferecidos por agências especializadas facilitam a organização da viagem. O prefeito de Olímpia, Geninho Zuliani, afirmou que a alta expectativa de visitação consolida a cidade como “principal destino de turismo familiar do país”, indicando o potencial de sinergia com eventos regionais.



Programação e canais oficiais

A programação detalhada da Festa do Peão 2026, incluindo competições, shows e serviços, é divulgada pelos organizadores Os Independentes. Interessados podem acompanhar atualizações nos canais oficiais da festa e em perfis especializados em turismo regional, que reúnem informações sobre deslocamento, estadias e atrações no interior paulista.

Com base nos dados mais recentes, a Festa do Peão de Barretos segue como um dos principais motores do turismo no interior de São Paulo. A edição de 2026 deve reforçar esse papel ao atrair milhares de visitantes, aumentar a demanda por hospedagem e beneficiar os setores de serviços e comércio. A integração com municípios vizinhos, especialmente Olímpia, amplia a oferta de leitos e de opções de lazer, contribuindo para a circulação de turistas e para o fortalecimento da economia regional.