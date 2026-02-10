BRAZIL POTASH REPORTA PROGRESSO SIGNIFICATIVO NO SITE, INCLUINDO APROVAÇÃO FEDERAL DE DIREITOS HÍDRICOS, AVANÇO NA PARCERIA COM COMUNIDADES INDÍGENAS E INICIATIVAS DE FINANCIAMENTO DA CONSTRUÇÃO

A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) do Brasil concede direitos de captação de água por 10 anos a partir do Rio Madeira, eliminando a necessidade de dezesseis poços profundos de água subterrânea e reduzindo os custos de construção

A WSP Global inicia análise demográfica e de necessidades em 36 comunidades indígenas Mura visando o desenvolvimento de um Plano de Bem-Estar

Propostas de terceiros recebidas no modelo Construir, Possuir, Operar & Transferir (BOOT) para o porto, a planta de vapor e a infraestrutura de energia de construção de 20MW

Discussões de financiamentoàconstrução avançando com Instituições Globais de Financiamento ao Desenvolvimento, Agências de CréditoàExportação e principais fornecedores de equipamentos

MANAUS, Brasil, Feb. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Brazil Potash Corp. (“Brazil Potash” ou a “Companhia”) (NYSE-American: GRO), uma companhia de exploração e desenvolvimento mineral que possui um projeto crítico de potássio destinado ao segmento agrícola, o Projeto Potássio Autazes (o “Projeto”), anunciou hoje uma série de atualizações significativas de progresso no Projeto, incluindo o recebimento de direitos federais de captação de água, o início dos trabalhos de parceria com comunidades indígenas e o avanço das iniciativas de financiamento da construção. O Projeto obteve 21 Licenças de Instalação que permitem a construção dos poços da mina, da planta de processamento, do porto fluvial de barcaças e a melhoria de uma estrada de 8 milhas conectando a planta ao porto.

“O progresso que estamos anunciando hoje demonstra o contínuo avanço em Autazes em múltiplas frentes críticas de trabalho,” disse Matt Simpson, Chief Executive Officer da Brazil Potash. “Garantir os direitos federais de captação de água juntoàANA é ao mesmo tempo um marco regulatório e uma melhoria de engenharia que simplifica nosso projeto e reduz custos. O engajamento da WSP Global com as 36 comunidades Mura reflete nosso profundo compromisso em desenvolver este projeto em verdadeira parceria com os povos indígenas – garantindo que as comunidades mais próximas ao projeto compartilhem de forma significativa de seus benefícios. Pela ótica do financiamento, as propostas no modelo Construir, Possuir, Operar & Transferir (“Build, Own, Operate & Transfer” ou “BOOT”) para componentes chave de infraestrutura da planta e o avanço das discussões com Instituições de Financiamento ao Desenvolvimento (“DFIs”), Agências de CréditoàExportação (“ECAs”) e fornecedores de equipamentos demonstram a magnitude do interesse de contrapartes prestigiadas em apoiar a construção deste projeto estrategicamente importante. Cada marco que alcançamos aproxima o Brasil de romper sua dependência do potássio importado e de assegurar seu futuro como líder agrícola mundial.”

Direitos Federais de Captação de Água Concedidos

A Brazil Potash obteve aprovação da ANA, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, para captar água do Rio Madeira para uso no processamento do minério de potássio no Projeto. A concessão dos direitos de água, datada de 30 de janeiro de 2026, autoriza a Companhia a captar até 2.400 metros cúbicos por hora durante 12 horas por dia, equivalente a um volume anual de aproximadamente 10,5 milhões de metros cúbicos, por um prazo de 10 anos.

Esta aprovação representa uma otimização significativa para o Projeto. Conforme originalmente planejado, a Companhia esperava perfurar aproximadamente dezesseis poços de água subterrânea a uma profundidade de cerca de 250 metros para captar água para o processamento do minério. A aprovação da ANA para, em vez disso, utilizar água superficial do Rio Madeira deverá resultar em uma redução dos custos de construção ao eliminar a necessidade desses escavação desses poços. De acordo com o Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas (IPAAM), esta solução está alinhada com diretrizes regulatórias que priorizam o uso de água superficial quando ambientalmente apropriado e economicamente viável.

A estratégia de gestão hídrica da Companhia inclui a reciclagem da grande maioria da água utilizada no processamento, a coleta do escoamento natural de águas superficiais e a operação de uma estação de purificação de água como parte integrante do projeto, com o uso de água de reposição para atendimento aos requisitos de qualidade e vazão de água.

Avanço da Parceria com Comunidades Indígenas

A WSP Global, uma das principais empresas de serviços profissionais do mundo, iniciou atividades de suporte técnico com as comunidades indígenas Mura previamente consultadas como parte do processo para obtenção das Licenças de Instalação, em linha com práticas reconhecidas internacionalmente.

A iniciativa busca apoiar o povo Mura na sistematização e no aprimoramento de suas próprias prioridades de desenvolvimento, contribuindo para o fortalecimento do Plano Bem Viver Mura e para a identificação de oportunidades de inclusão social, capacitação e bem-estar comunitário. As atividades são projetadas para informar futuros diálogos e ações colaborativas, respeitando a autonomia, os valores culturais e a visão autodeterminada das comunidades Mura.

Propostas de Terceiros para Financiamento de Infraestrutura

A Companhia recebeu recentemente propostas de financiamento por terceiros no modelo BOOT de vários componentes-chave de infraestrutura da planta, incluindo a instalação do porto fluvial de barcaças, da planta de vapor e de um sistema de energia de construção de 20MW projetado para se converter em energia de backup durante a fase operacional. Essas propostas estão atualmente sendo analisadas e, se avançarem, têm o potencial de reduzir as necessidades diretas de capital da Companhia ao transferir certos custos de infraestrutura para operadores terceiros.

Discussões de Financiamento da Construção Progredindo

As discussões com vários grupos para financiar a construção do Projeto, incluindo DFIs, ECAs e principais fornecedores de equipamentos, estão progredindo bem. A Companhia continua a se engajar com múltiplas partes nessas categoriasàmedida que avança para assegurar o financiamento necessário para iniciar a construção em escala cheia.

Sobre a Brazil Potash

Brazil Potash (NYSE-American: GRO) (www.brazilpotash.com) está desenvolvendo o Projeto Potássio Autazes para fornecer fertilizantes sustentáveis a um dos maiores exportadores agrícolas do mundo. O Brasil é crítico para a segurança alimentar global, pois o país possui entre as maiores quantidades de água doce, terras aráveis e um clima ideal para o cultivo durante todo o ano, mas é vulnerável, tendo importado mais de 95% de seu fertilizante potássico em 2024, apesar de possuir o que se prevê ser uma das maiores bacias de potássio não desenvolvidas do mundo em seu próprio território. O potássio produzido será transportado em um sistema hidroviário interno principalmente por meio de barcaças fluviais de baixo custo em parceria com a Amaggi (www.amaggi.com.br), um dos maiores produtores rurais e operadores logísticos de produtos agrícolas do Brasil. Com uma produção anual inicial planejada de até 2,4 milhões de toneladas curtas por ano, a administração da Brazil Potash acredita que poderá potencialmente suprir aproximadamente 20% da demanda atual de potássio no Brasil. A administração prevê que 100% da produção da Brazil Potash será vendida domesticamente para reduzir a dependência do Brasil das importações de potássio, ao mesmo tempo em que mitiga aproximadamente 1,4 milhão de toneladas por ano de emissões de GEE.

Nota de Advertência sobre Declarações Prospectivas

Este documento contém declarações prospectivas conforme definidas na Seção 27A do Securities Act de 1933, conforme alterado, e na Seção 21E do Securities Exchange Act de 1934, conforme alterado, ou no United States Private Securities Litigation Reform Act de 1995, que são declarações que não constituem fatos históricos. Todas as declarações, exceto as declarações de fatos históricos, aqui incluídas e declarações públicas de nossos administradores ou representantes, que abordem atividades, eventos ou desenvolvimentos que nossa administração espera ou antecipa que irão ou poderão ocorrer no futuro, são declarações prospectivas, incluindo, sem limitação, itens como estratégia de negócios futura, planos e objetivos, cronogramas e realizações antecipadas, marcos planejados, vantagens competitivas e expansão e crescimento de nossos negócios. Essas declarações prospectivas, juntamente com termos como “antecipar”, “esperar”, “pretender”, “pode”, “irá”, “deveria” e outros termos comparáveis, envolvem riscos e incertezas porque se referem a eventos e dependem de circunstâncias que ocorrerão no futuro, e incluem riscos relacionados a mudanças em nossas operações; incertezas relativas a estimativas; riscos relacionados ao setor; o sucesso comercial de, e riscos relacionados às, nossas atividades de desenvolvimento; incertezas e riscos relacionadosànossa dependência de contratados e consultores; incertezas e riscos relacionados aos mercados de capitais eàcapacidade de levantar recursos adicionais para a construção do projeto. Essas declarações incluem declarações relativasàintenção, crença ou expectativas atuais da Companhia e de membros de sua administração, bem como as premissas nas quais tais declarações se baseiam, e tais declarações prospectivas incluem, sem limitação, declarações relativas às economias de custos antecipadas decorrentes da aprovação dos direitos de água, ao desenvolvimento do Acordo de Impactos e Benefícios com comunidades indígenas, ao potencial de arranjos BOOT com terceiros para reduzir as necessidades de capital, ao avanço das discussões de financiamento da construção, aos cronogramas de desenvolvimento do projeto, ao avanço da construção,àcapacidade de produção, às projeções de demanda de mercado, às vantagens de custo, aos benefícios ambientais e ao status do projeto da Companhia,àregulamentação governamental eàregulamentação ambiental. Embora tenhamos tentado identificar fatores importantes que possam fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles descritos nas declarações prospectivas, pode haver outros fatores que façam com que os resultados não sejam conforme antecipado, estimado ou pretendido. Embora essas declarações prospectivas tenham sido baseadas em premissas que a Companhia acredita serem razoáveis quando feitas, você é advertido de que declarações prospectivas não são garantias de desempenho futuro e que os resultados, desempenho ou realizações reais podem diferir materialmente daqueles feitos ou sugeridos pelas declarações prospectivas contidas neste comunicadoàimprensa. Além disso, mesmo que nossos resultados, desempenho ou realizações sejam consistentes com as declarações prospectivas contidas neste comunicadoàimprensa, esses resultados, desempenho ou realizações podem não ser indicativos de resultados, desempenho ou realizações em períodos subsequentes.

As declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas, muitos dos quais estão além do controle da Companhia, incluindo aqueles descritos na seção “Fatores de Risco” do relatório anual da Companhia no Formulário 20-F apresentadoàSecurities and Exchange Commission e em outros arquivamentos. Esses riscos incluem, mas não se limitam a, flutuações na oferta e demanda de potássio, mudanças nas pressões competitivas, momento e montante dos dispêndios de capital, mudanças nos mercados de capitais, flutuações cambiais e de taxas de câmbio, condições geológicas ou ambientais inesperadas, mudanças na legislação e regulamentação governamental, desenvolvimentos políticos ou econômicos nas jurisdições relevantes, sucesso na obtenção das licenças e autorizações necessárias, capacidade de assegurar financiamento do projeto e outros riscos operacionais.

Os leitores são advertidos a não depositar confiança indevida em quaisquer dessas declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas referem-se apenasàdata deste documento. A Companhia expressamente se isenta de qualquer obrigação ou compromisso de divulgar publicamente quaisquer atualizações ou revisões de quaisquer declarações prospectivas aqui contidas para refletir qualquer alteração nas expectativas da Companhia a esse respeito ou qualquer alteração em eventos, condições ou circunstâncias nos quais qualquer declaração se baseie, salvo se exigido por lei.

Contato:

Relações com Investidores da Brazil Potash

info@brazilpotash.com

