Grupo Skill amplia atuação nas soluções SAP na nuvem

Com o movimento de migração de ERPs para a nuvem ganhando força no Brasil, soluções como SAP S/4HANA Cloud Public Edition têm sido adotadas para modernizar ambientes de TI, reduzir custos de infraestrutura e acelerar a adoção de boas práticas de mercado. Nesse cenário, o Grupo Skill atua como parceiro de negócios especializado em aprimorar o ERP, com suporte na gestão, com foco em automatizar processos, garantir conformidade fiscal e ampliar o controle financeiro das empresas, com soluções modernas e aplicações mais avançadas de inteligência artificial para garantir resultados e desempenho aos clientes.

Com mais de duas décadas de atuação com SAP Business One, o Grupo Skill desenvolveu um ecossistema próprio de add-ons e soluções complementares voltadas a finanças, fiscal, cobrança, conciliação e automação de rotinas operacionais, integradas ao ERP. A empresa atende principalmente organizações dos segmentos de varejo, serviços, distribuição e indústria, oferecendo desde consultoria de negócios até desenvolvimento, integração e suporte contínuo, sempre com equipes dedicadas à realidade do mercado brasileiro.

Com a ampliação para SAP S/4HANA Cloud Public Edition e SAP Cloud ERP Private, o Grupo Skill leva essa experiência para projetos em nuvem voltados a empresas de médio e grande porte, que demandam padronização de processos, governança corporativa e escalabilidade para múltiplas unidades. A companhia passa a apoiar jornadas completas de transformação digital, desde a definição do desenho de processos e aderência às melhores práticas SAP até a integração com soluções complementares, treinamento de usuários e acompanhamento pós-go-live.

O Grupo Skill possui em seu portfólio para SAP em nuvem soluções como o DocPay, sistema de gestão bancária, além de funcionalidades que automatizam a gestão de inadimplência e conciliação de cartões. No mais, o Grupo também conta com motor de cálculo fiscal para conformidade precisa. Essas ferramentas, desenvolvidas internamente, integram-se às plataformas SAP, otimizando processos financeiros e reduzindo ralos operacionais em empresas de varejo, distribuição, serviços e indústrias.

Ao combinar conhecimento técnico em plataformas SAP com experiência prática em processos de finanças, fiscal, supply chain e backoffice, o Grupo Skill se posiciona como um parceiro capaz de traduzir a tecnologia em resultados de negócio.

Dessa forma, empresas em diferentes estágios de maturidade, e seus parceiros, podem contar com um único fornecedor para projetos em SAP Business One, SAP S/4HANA Cloud Public Edition e SAP Cloud ERP Private, além de soluções complementares desenvolvidas sob medida para as exigências do mercado brasileiro, contando com a experiência de 47 anos do Grupo Skill.