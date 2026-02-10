HKTDC organizará o maior mercado completo de joias do mundo

Organizado pelo Conselho de Desenvolvimento do Comércio de Hong Kong (HKTDC, Hong Kong Trade Development Council), o maior mercado completo de joias do mundo regressará no início de março sob o estabelecido formato "duas feiras, dois lugares". A 12ª Feira Internacional de Diamantes, Pedras Preciosas e Pérolas de Hong Kong acontecerá de 2 a 6 de março na AsiaWorld?Expo, contando com uma grande variedade de matérias-primas para joalheria. Além disso, a 42ª Feira Internacional de Joias de Hong Kong acontecerá de 4 a 8 de março no Centro de Convenções e Exposições de Hong Kong, apresentando peças de joalheria finalizadas.

Feira Internacional de Joias de Hong Kong e Feira Internacional de Diamantes, Pedras Preciosas e Pérolas de Hong Kong

Jenny Koo, vice-diretora executiva do HKTDC, afirmou: "As duas feiras de joias deste ano reunirão cerca de 4.000 expositores de mais de 40 países e regiões, sendo que aproximadamente 70% vêm de fora de Hong Kong. O HKTDC apresenta o maior mercado completo de joias do mundo a fim de destacar o status de Hong Kong como um centro internacional de fornecimento de joias e de capital comercial".

Mais de 40 pavilhões temáticos, incluindo o novo Pavilhão de Ouro Puro e Duro

As duas feiras atraem um sólido suporte da indústria global, contando com expositores participantes de mais de 40 pavilhões regionais e da indústria. O Conselho Mundial do Ouro estreia o Pavilhão do Ouro Puro e Duro, apresentando habilidades inovadoras com o ouro ao mercado global. A Hong Kong Watch Manufacturers Association Ltd. (Associação de Fabricantes de Relógios de Hong Kong) participará como um pavilhão pela primeira vez, enquanto o pavilhão Turquesa de Zhushan, de Hubei, também fará sua estreia.

O Hall da Fama na Feira Internacional de Joias de Hong Kong regressa neste ano, conforme altamente antecipado, contando com mais de 40% de expansão em escala, dando as boas-vindas a renomadas marcas internacionais de joias.

Mais de 20 fóruns sobre os principais tópicos, incluindo IA e marketing digital

Acontecerão mais de 20 seminários e sessões de networking, abrangendo tendências do mercado, marketing digital e tecnologias de joalheria. Uma sessão examinará como a inteligência artificial vai do designàcomercialização a fim de impulsionar o desenvolvimento da indústria de joias. Haverá também seminários nos quais influenciadores falarão sobre como aproveitar as plataformas de comércio eletrônico para melhorar a visibilidade da marca de joias e aumentar as vendas.

Website do aplicativo do mercado

https://tinyurl.com/4dzvd3s4

Websites das feiras

Feira Internacional de Joias de Hong Kong: hkjewelleryshow.hktdc.com

Feira Internacional de Diamantes, Pedras Preciosas e Pérolas de Hong Kong: hkdgp.hktdc.com

Consultas da mídia

Departamento de exposições do HKTDC:

Ken Tsang

Tel.: (852) 2240 4136

E-mail: ken.mc.tsang@hktdc.org