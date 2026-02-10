Brian McCarthy ingressa na Cursor como presidente de receitas globais e operações de campo

Brian McCarthy está ingressando na Cursor como presidente de receitas globais e operações de campo.

Brian é um executivo experiente na área de software empresarial, com mais de 20 anos de experiência na criação e expansão de organizações globais de comercialização em ambientes de alto crescimento. Ele se juntaàCursor em um momento crucial de crescimento, em que as empresas globais repensam como o software é desenvolvido na era da IA.

Mais recentemente, Brian atuou como presidente e diretor de receitas da Rubrik, onde liderou a estratégia global de entrada no mercado, vendas mundiais, operações, execução de campo e ecossistema de parceiros da empresa. Durante seu mandato, Brian desempenhou um papel de liderança fundamental na abertura de capital da empresa, na expansão internacional e na entrega consistente de resultados sólidos.

Antes da Rubrik, Brian foi diretor de receitas da ThoughtSpot, onde liderou as vendas, os serviços e o suporte durante a transição da empresa para um modelo SaaS-first. No início de sua carreira, ele ocupou cargos de liderança sênior na AppDynamics após sua aquisição pela Cisco, bem como na Qlik, onde se concentrou em impulsionar a adoção empresarial.

“O interesse corporativo pela Cursor cresceu em um ritmo extraordinário”, afirmou Jordan Topoleski, diretor de operações (COO) da Cursor. “À medida que as maiores empresas do mundo repensam a forma como desenvolvem software, estamos escalando rapidamente para apoiar nossos clientes globalmente. A experiência de Brian na criação e operação de organizações de go-to-market de classe mundial nos ajudará a atender a essa demanda e a servir melhor empresas que entregam software em larga escala.”

A chegada de Brian ocorre em um momento em que a Cursor continua a vivenciar uma adoção acelerada por empresas. A Cursor agora é usada por mais de 50.000 equipes de engenharia em todas as partes do mundo, com quase 70% das empresas da lista Fortune 1000 representadas em sua base de clientes.

“A Cursor está redefinindo o que significa desenvolver software”, afirmou Brian McCarthy. “O ritmo de adoção pelas empresas é extraordinário, e estou entusiasmado em me juntaràequipe para ajudar a escalar o negócio globalmente e apoiar as organizações de engenharia em sua jornada de adoção de IA.”

A Cursor é a melhor maneira de construir software com IA. Ajudando equipes a resolver os problemas mais difíceis, a Cursor cria um ecossistema de ferramentas para escrever, revisar e manter código de forma mais eficiente. Atendendoàmaioria das empresas da Fortune 500 e mais de 50.000 equipes ao redor do mundo, a Cursor está acelerando o futuro do desenvolvimento de software. Saiba mais em https://cursor.com/.

