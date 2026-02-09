Beast Industries adquire a Step, expandindo sua plataforma para incluir serviços financeiros

A Beast Industries, a maior e mais inovadora plataforma criativa do mundo, anunciou hoje a aquisição da Step, uma empresa de tecnologia financeira dedicada a tornar o conhecimento financeiro e a gestão do dinheiro acessíveis a todos.

Esta aquisição marca um marco significativo para a Beast Industries, reunindo a robusta plataforma tecnológica e a equipe completa de fintech da Step com o amplo alcance de público e o histórico comprovado de iniciativas filantrópicas da Beast Industries. Juntas, as organizações combinadas oferecerão soluções inovadoras que tornarão o bem-estar financeiro alcançável para as pessoas em todas as etapas de sua jornada de vida.

“A saúde financeira é fundamental para o bem-estar geral, mas muitas pessoas ainda não têm acesso às ferramentas e ao conhecimento de que precisam para construir segurança financeira”, afirmou Jeff Housenbold, CEO da Beast Industries. “Essa aquisição nos posiciona para alcançar nossos públicos onde eles estão, com soluções práticas, orientadas por tecnologia, capazes de transformar seus futuros financeiros para melhor.”

A Step construiu uma reputação por combinar tecnologia intuitiva com valores orientados por propósito, que se alinham perfeitamente ao compromisso da Beast Industries de gerar impacto positivo — de ferramentas e recursos que educam clientes sobre educação financeira ao apoio ao estabelecimento e ao desenvolvimento de pontuações de crédito saudáveis. A missão e as soluções da Step já atraíram mais de 7 milhões de usuários e investidores notáveis, como o tetracampeão da NBA Stephen Curry, a sensação das redes sociais Charli D’Amelio, Justin Timberlake, Will Smith e The Chainsmokers. A Step, juntamente com sua equipe experiente, acelerará a capacidade da Beast Industries de oferecer soluções abrangentes de bem?estar financeiro em sua plataforma em evolução.

“Nosso objetivo sempre foi melhorar o futuro financeiro da próxima geração”, afirmou CJ MacDonald, CEO e fundador da Step. “Há muitas sinergias entre a Step e aquilo em que Jimmy, Jeff e a equipe da Beast Industries acreditam, especialmente quando se trata de ajudar as pessoas e de retribuiràsociedade. Estamos entusiasmados com a forma como essa aquisição vai ampliar nossa plataforma e levar ainda mais produtos inovadores aos clientes da Step.”

Essa parceria reconhece os desafios e as oportunidades de bem-estar financeiro para apoiar pessoas e comunidades em todas as fases da vida. Juntas, a Beast Industries e a Step trabalham para reduzir a lacuna de conhecimento financeiro por meio de inovação, tecnologia e iniciativas filantrópicas.

Sobre a Beast Industries

A Beast Industries é uma empresa multifacetada de entretenimento, produtos de consumo e bens de consumo embalados (CPG), fundada e liderada pelo criador do YouTube, empreendedor e filantropo Jimmy Donaldson, mais conhecido como MrBeast. Um verdadeiro fenômeno global do entretenimento, MrBeast é o canal com o maior número de inscrições no YouTube do mundo, com mais de 450 milhões de inscritos e mais de 5 bilhões de visualizações mensais em todos os seus canais. Reconhecido como o criador nº 1 na lista Top Creators da Forbes (2023) e incluído na lista TIME 100 e na edição inaugural do TIME100 Climate, Donaldson transformou a Beast Industries em uma plataforma que abrange conteúdos inovadores, formatos de competição recordistas e alguns dos lançamentos de CPG de crescimento mais rápido da história, incluindo a marca de snacks Feastables. A empresa também impulsiona impacto social em larga escala por meio de iniciativas como #TeamTrees, #TeamSeas, #TeamWater e a Beast Philanthropy, uma organização sem fins lucrativos 501(c)(3) que já forneceu mais de 20 milhões de refeições gratuitas e financiou projetos de infraestrutura essenciais ao redor do mundo. No seu núcleo, a Beast Industries combina entretenimento, inovação e propósito para criar propriedades intelectuais culturalmente relevantes, produtos líderes de mercado e mudanças duradouras.

Sobre a Step

A Step foi fundada pelos veteranos do setor financeiro CJ MacDonald e Alexey Kalinichenko com o objetivo de forneceràpróxima geração ferramentas financeiras para as necessidades bancárias modernas e promover a educação financeira para o futuro. A equipe fundadora tem mais de 50 anos de experiência combinada em tecnologia financeira em empresas como First Data, Google, Gyft e Block. A Step é apoiada pela Coatue, Collaborative Fund, Crosslink Capital, General Catalyst e Stripe. Os produtos financeiros da Step são fornecidos por seu banco parceiro Evolve Bank & Trust, membro da FDIC e segurado em até US$ 1.000.000. Para saber mais, acesse: www.step.com.

