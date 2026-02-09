Integração de dados impulsiona eficiência e amadurece gestão

A integração de dados vem se consolidando como um dos principais vetores de eficiência e amadurecimento da gestão nas empresas brasileiras. Em um ambiente cada vez mais orientado por informação, organizações que investem na consolidação de sistemas e na unificação de dados operacionais passam a ganhar agilidade, previsibilidade e maior capacidade de tomada de decisão em tempo real.

Esse movimento representa uma mudança estrutural na forma como as empresas gerenciam suas operações. Por meio de um sistema de gestão integrada, com ferramentas analíticas, as organizações podem reduzir divergências de informação, aumentar a confiabilidade dos dados e criar uma base sólida para decisões estratégicas mais rápidas e assertivas.

“A integração de dados passou a representar um salto de maturidade na gestão. Empresas que estruturam operações integradas constroem ambientes mais eficientes, previsíveis e preparados para crescer de forma sustentável”, afirma Flávio Silva, CEO da Upper, consultoria SAP Gold Partner, com duas décadas de experiência no mercado de SAP Business One.

Esse movimento acompanha a expansão do setor de software empresarial no Brasil. Relatório de Pesquisa de Mercado aponta que o crescimento é impulsionado pela digitalização de processos, pela adoção de soluções em nuvem e pela demanda crescente por análise de dados integrada.

A importância do uso estratégico da informação se torna ainda mais evidente diante dos desafios de produtividade no país. Segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a produtividade da indústria brasileira registrou o pior índice de evolução da produção industrial desde dezembro de 2018, reforçando a necessidade de avanços estruturais na gestão para sustentar crescimento e competitividade no médio e longo prazo. Emprego, utilização da capacidade instalada e nível dos estoques refletem desaceleração da indústria.

Nesse contexto, a tecnologia assume papel central. Estudos projetam que o mercado brasileiro de software corporativo deve crescer US$ 29,07 bilhões até 2035, frente aos US$ 10,7 bilhões registrados em 2025, com uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 10,5% no período. O avanço é puxado por soluções que integram gestão, dados operacionais e inteligência de negócio, transformando informação em vantagem competitiva.

Diante desse cenário, a integração de dados se consolida como um diferencial competitivo para empresas que buscam eficiência, escala e sustentabilidade. “Ao estruturar operações baseadas em informações consistentes e integradas, as organizações fortalecem a governança, ampliam a produtividade e criam condições mais seguras para crescer em um ambiente de negócios cada vez mais dinâmico e orientado por dados”, finaliza Flávio.