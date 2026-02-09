Ritz Lagoa da Anta se prepara para temporada no Carnaval 

O Ritz Lagoa da Anta, localizado em Maceió (AL), está se preparando para a alta temporada de verão e Carnaval. O hotel investiu em estrutura, programação e serviço a fim de atender à busca crescente por famílias, ampliando a agenda de recreação infantil e esportiva e intensificou as atividades do Ritz Tennis Club.

A unidade ajustou a operação para maior fluidez em períodos de alta ocupação e passou a oferecer uma programação cultural e gastronômica diversificada. A iniciativa surge em paralelo a um processo contínuo de modernização, resultado de um investimento superior a R$ 35 milhões com objetivo de elevar o padrão de conforto, design e eficiência do hotel.

O hotel também investiu em atividades específicas para crianças e adolescentes. O Clubinho e o Kids Club funcionam com recreação full time, monitores especializados e atividades segmentadas por faixa etária, que incluem oficinas criativas, jogos cooperativos, atividades ao ar livre e programação temática.

Para os adolescentes, o destaque vai para o esporte: quadras de tênis, beach tennis, futebol, voleibol e clínicas esportivas fazem parte do dia a dia. “Trata-se de uma proposta que busca transformar a energia em aprendizado, convivência e diversão real, longe de telas e rotinas repetitivas”, afirma Pietro Coelho, sócio e diretor-comercial do Grupo Ritz.

Segundo Coelho, o Ritz Lagoa da Anta oferece experiências diferenciadas para famílias durante o Carnaval com foco no equilíbrio. “Enquanto as crianças vivem dias intensos de diversão e esporte, os adultos conseguem, de fato, descansar. O complexo de piscinas à beira-mar, o Zena Spa totalmente redesenhado, a gastronomia e a programação musical ao vivo criam experiências paralelas, mas integradas”.

Alta demanda por destinos com sol e praia

O chamado “turismo de sol e praia” é a principal preferência dos brasileiros, registrado por 35% da população. A informação integra um estudo desenvolvido pela Nexus e divulgado pelo Ministério do Turismo que ouviu 5.542 brasileiros com mais de 16 anos de idade de todo o país entre 14 e 28 de outubro de 2024.

“Diante dos dados mais recentes que mostram a preferência dos brasileiros por destinos de sol e praia, o Ritz Lagoa da Anta busca se posicionar para atender essa demanda com uma localização estratégica, com acesso direto à praia e um mar convidativo para famílias”, diz Coelho.

O sócio do Grupo Ritz destaca que, mais do que oferecer sol e praia, o Ritz Lagoa da Anta busca entregar uma experiência completa: infraestrutura urbana, segurança, lazer estruturado, bem-estar e serviços de alto padrão.

Hotel tem expectativas positivas para a alta temporada

A unidade tem expectativas positivas em termos de ocupação para esta alta temporada de verão e Carnaval. O hotel vem registrando alta procura antecipada, sobretudo por famílias que já conhecem o produto e retornam ano após ano.

“A combinação entre Carnaval, destino consolidado, estrutura e recente modernização coloca o Ritz Lagoa da Anta em um patamar de alta demanda, com previsão de ocupações elevadas ao longo de todo o verão”, informa Coelho.

Segundo o representante, elementos como a valorização do bem-estar, do tempo de qualidade e de experiências que criem memória afetiva também vêm em uma crescente. “O Ritz Lagoa da Anta trabalha com a premissa de se encaixar nesse novo perfil de consumo por entender a dinâmica real das famílias no feriado”, afirma.

Para mais informações, basta acessar: http://www.hoteisritzalagoas.com.br