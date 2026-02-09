Mentoria impulsiona engajamento e desenvolve talentos

O mercado enfrenta uma escassez de talentos latente nos últimos anos — em 2025, o índice brasileiro foi de 81%, segundo pesquisa do ManpowerGroup. A solução para as empresas, no entanto, pode estar em casa. Um exemplo é o desenvolvimento de pessoas por meio de programas de mentoria.

Essa estratégia é indicada em várias fases da vida de um profissional, mas, do ponto de vista das organizações, pode ser útil para orientar jovens no início de suas trajetórias, apoiar talentos em transição de carreira, desenvolver habilidades específicas e preparar pessoas para assumirem desafios ou posições de liderança.

“A mentoria possibilita a troca de conhecimento e a oportunidade de acelerar o desenvolvimento profissional. Ela fortalece a cultura de aprendizado, o engajamento das lideranças como mentores, o apoio à retenção e às trilhas de carreira. A colaboração entre as partes é a chave nesse processo, desde que seja intencional, estruturada, com propósito claro e impacto real”, explica Wilma Dal Col, diretora de RH do ManpowerGroup, consultoria global de soluções em RH.

Segundo Wilma Dal Col, existem quatro pilares na formação desse mentor que podem ser usados como ferramentas: o conhecimento, para compartilhar insights; a experiência, com memórias práticas da sua trajetória; a maturidade, para oferecer apoio emocional; e a inovação, para provocar novos olhares. Já para os mentorados, podem ser indicadas sessões voltadas à autonomia, planejamento de carreira e aproveitamento das trocas com seus líderes.

A mentoria também tem sido apontada como uma ferramenta relevante para o desenvolvimento de novas lideranças e para o interesse de diferentes gerações por posições estratégicas. “Ainda que alguns profissionais não almejem necessariamente posições de gestão, o desenvolvimento fruto da mentoria trabalha competências que ficam marcadas na trajetória de qualquer colaborador, em qualquer nível profissional”, informa a diretora.

Para organizações que buscam impulsionar o negócio e fortalecer a cultura organizacional por meio da mentoria, alguns fatores são considerados relevantes para a implementação dos programas. Entre esses fatores estão a definição dos objetivos do programa, o estímulo a uma cultura de colaboração e aprendizagem contínua, além do acompanhamento e da avaliação dos resultados por meio de métricas claras.

“Já testemunhei, por diversas vezes, o impacto transformador que uma abordagem colaborativa pode gerar nas pessoas e nas culturas empresariais. A mentoria pode ser um divisor de águas nas organizações, ressignificando o crescimento do negócio e a retenção de talentos, um fator tão importante em tempos de alta rotatividade e mercado competitivo”, complementa a executiva do ManpowerGroup.