Align Partners emite carta pública a acionistas e submete propostas formais de acionistas à DB Insurance

A Align Partners Capital Management Inc. ("Align Partners"), acionista da DB Insurance Co., Ltd. (KRX:005830) ("DBI" ou a "Empresa"), detentora de 1,9% das ações, enviou uma carta pública aos membros do Conselho Administrativo da DBI visando intensificar a política de alocação de capital e a supervisão da governança, além de apresentar propostas formais dos acionistasàAssembleia Geral Anual ("AGM") de 2026.

Apesar dos sólidos fundamentos da DBI, incluindo um ROE de 16,1% e um índice K-ICS de 226%, a empresa negocia a um PBR ajustado de 0,40x, representando um desconto significativo de 60% em relação a seu Patrimônio Líquido Integral, conforme a IFRS 17. A Align Partners identifica a alocação ineficiente de capital e a falta de supervisão independente da governança como os principais fatores que contribuem para esta persistente subvalorização.

A carta indica que o Retorno sobre o Capital Exigido (ROR) da DBI, de 21,2%, está significativamente abaixo de seus pares nacionais e internacionais, refletindo um foco histórico no crescimento da receita em detrimento da lucratividade ajustada ao risco. Esta situação é agravada por uma política de distribuição de dividendos passiva e conflitos de interesse estruturais. Especificamente, a participação de 47,8% da família controladora na DB Inc., em comparação aos 20,9% na DBI, incentiva a transferência de lucros mediante contratos de TI intragrupo de alta margem e royalties de marca. Além disto, uma recente transferência de ações próprias a um fundo de benefícios para funcionários é vista como uma manobra para "ressuscitar" os direitos de voto em benefício dos acionistas controladores.

Para solicionar estes problemas, a carta da Align Partners propõe oito medidas estratégicas, incluindo a transição para a gestão baseada no ROR, a implementação de uma política de capital visando alcançar um índice de distribuição total de 50% e o resgate imediato do saldo de 12,6% em ações próprias. A proposta também exige o fim de transações intragrupo desleais, a transição a um modelo de propriedade conjunta de marcas registradas e reformas institucionais, como a separação dos cargos de Diretor Executivo e Presidente do Conselho. Uma resposta formal e um plano de valorização atualizado são solicitados até 6 de março de 2026.

Por outro lado, a Align Partners apresentou as seguintes propostas de acionistas para serem votadas na Assembleia Geral Anual de 2026:

Eleição de dois diretores independentes (membros do Comitê de Auditoria).

Emenda para restabelecer um Comitê Interno de Transações composto inteiramente por diretores externos.

Sobre a Align

A Align Partners Capital Management Inc. é uma empresa de investimentos com foco na Coreia do Sul. Liderada pelo Diretor Executivo, Changhwan Lee, a Align Partners aproveita sua experiência em capital privado e banco de investimentos para interagir com empresas de seu portfólio, com o fim de solucionar ineficiências de governança e o "desconto coreano".

Align Partners

Taesung Lee / Jane Kim

dbi_valueup@alignpartnerscap.com

