Inflação mantém custo de vida elevado no Brasil, aponta IBGE

Dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) apontam que o custo de vida segue elevado no Brasil, mantendo o orçamento das famílias sob pressão e exigindo maior atenção ao planejamento financeiro

09/02/2026 13:31

Dados recentes do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgados pelo IBGE, indicam que a inflação continua impactando o orçamento das famílias brasileiras. O indicador, considerado a principal referência para a medição do custo de vida no país, acompanha a variação de preços de uma ampla cesta de bens e serviços consumidos pela população.

O IPCA é utilizado como base para decisões econômicas e políticas públicas, além de servir como parâmetro para reajustes contratuais e análises sobre o poder de compra. A manutenção de índices elevados reforça a necessidade de atenção aos gastos domésticos, especialmente em um cenário de desaceleração econômica e ajustes no consumo.

Segundo o instituto, o índice reflete mudanças nos preços em áreas como alimentação, habitação, transportes, saúde e vestuário, compondo um retrato abrangente da inflação enfrentada pelas famílias. A leitura desses dados tem sido acompanhada de perto por especialistas e agentes do mercado, justamente por seu impacto direto no cotidiano da população.

Para a consultora em varejo e consumo Bruna Carvalho, cenários prolongados de inflação tendem a influenciar como os consumidores organizam suas escolhas. “Quando o custo de vida permanece elevado, é comum que as pessoas passem a priorizar itens que oferecem maior durabilidade e uso recorrente. No vestuário profissional feminino, peças clássicas, como a camisa feminina social, acabam sendo vistas como escolhas mais racionais, por atenderem a diferentes contextos com menor necessidade de reposição”, afirma.

O acompanhamento do IPCA segue como um dos principais termômetros para avaliar a evolução do custo de vida no Brasil. As informações divulgadas pelo IBGE continuam sendo referência para análises sobre inflação e planejamento financeiro, auxiliando consumidores, empresas e formuladores de políticas públicas na compreensão do cenário econômico atual.



