A marca Levi’s® lança a campanha “Behind Every Original” com um filme exibido no Super Bowl que destaca histórias de bastidores e perspectivas da parte de trás dos jeans

A marca Levi’s® lançou hoje “Behind Every Original”, uma nova e ousada campanha global que celebra as pessoas que impulsionam a cultura — com um toque irreverente. Estreando durante o Super Bowl com o filme “Backstory”, dirigido por Kim Gehrig, a marca Levi’s® inverte as expectativas ao mostrar ícones famosos e pessoas comuns exclusivamente de costas, permitindo que compartilhem suas histórias de vida transformadoras com a Levi’s®.

Por que a parte de trás? Porque é o ponto de vista mais icônico dos jeans Levi’s®. A costura arqueada, a silhueta e a Red Tab™ sinalizam instantaneamente a originalidade. Há mais de 150 anos, os jeans Levi’s® são o uniforme de catalisadores culturais que saem do lugar-comum e moldam o que vem a seguir na música, no esporte, na moda e na arte. Eles têm sido o uniforme dos movimentos e momentos que mudaram o mundo e moldaram a cultura — usados por aqueles que buscam o progresso.

“Uma das coisas que mais amo na campanha ‘Behind Every Original’ é que ela entrelaça uma história que só a Levi’s®pode contar”, disse Kenny Mitchell, diretor global de marketing da Levi Strauss & Co. “Essa campanha global celebra o nosso lugar no centro da cultura da música, dos esportes e da moda — assim como nos guarda-roupas de fãs de diferentes gerações. É apropriado que ela seja lançada durante o Super Bowl disputado no Levi’s®Stadium, que se tornou um momento cultural por si só, por meio do poder unificador do esporte.”

“Backstory” apresenta Doechii, vencedora do Grammy pela Top Dawg Entertainment, a superestrela global ROSÉ, o atual MVP e campeão da NBA Shai Gilgeous-Alexander, o cineasta, artista e DJ Questlove, vencedor do Grammy e do Oscar e indicado ao Emmy, a modelo e voz cultural Stefanie Giesinger e Woody, de “Toy Story”, da Disney-Pixar, entre outros Originals. Cada quadro é uma celebração da parte de trás em toda a sua glória coberta de jeans: desfilando, dançando, se movendo e, acima de tudo, vivendo em seus Levi's®. O filme captura a atitude inigualável daqueles que estão criando o que vem a seguir enquanto homenageia os ícones que vieram antes deles — do estilo naturalmente cool da era “Faith” de George Michael a uma reimaginação moderna da icônica capa do álbum “Born in the U.S.A.”. Enraizada em momentos culturais reais que a Levi's® viveu de forma autêntica, a história atravessa gerações e convida todos a se verem refletidos na marca.

“Get Up Offa That Thing”, de James Brown, infunde alegria e energiaàtrilha sonora do filme, com uma referência a traseiros vestidos de jeans que funciona como um hino para quem se movimenta e promove mudanças.

Filmada ao longo de seis dias em Los Angeles, Oklahoma City e Londres, a equipe de produção concentrou-se em escalar cowboys de verdade, trabalhadores da construção civil, escaladores e jovens para garantir autenticidade. A equipe também colaborou com Robbie Blue, coreógrafo de Doechii, para criar seus passos de dança impactantes que encerram o filme.

“Behind Every Original” revela o elenco estelar após o Super Bowl em vídeos curtos e impactantes — clipes de seis segundos que destacam cada ícone, direcionando a atenção para o movimento e a autoexpressão de cada Original, em vez de sua fama.

A campanha se estende pelas redes sociais, meios digitais, lojas físicas e outdoors, fazendo parte de uma história global mais ampla que revela mais detalhes sobre a trajetória dos Originais ao longo do ano, tendo os produtos icônicos da Levi’s® como âncora. As fotografias capturam o elenco em momentos espontâneos nos bastidores, vestindo suas calças jeans Levi’s® e saindo para a rua — ecoando visualmente as jornadas pessoais e as histórias que moldam cada Original.

A campanha foi concebida em parceria criativa com a TBWAChiatDay LA.

O jeans Levi’s® está no centro desta campanha. Dos cowboys da velha guarda aos ícones dos videoclipes dos anos 80 e aos momentos da atualidade, o estilo abrange toda a trajetória da marca Levi’s®. Doechii usa jeans Low Slim Boot cut, enquanto Rosé veste jeans Loose Boot cut com uma jaqueta Relaxed Fit Trucker. Shai Gilgeous-Alexander pode ser visto com jeans 578® Baggy e uma jaqueta Relaxed Fit Trucker, enquanto Questlove arrasa com seus jeans 505 Regular Fit. Stefanie Giesinger completa o look com seus jeans Ribcage Slim e uma camisa polo de manga comprida Super Soft.

A variedade de estilos e épocas serve como um lembrete de que a marca Levi’s® está presente em alguns dos maiores (e menores) momentos da vida há mais de um século. A equipe adaptou o jeans para se adequar aos estilos e personalidades autênticos dos Originais, com algumas peças personalizadas criadas para nossos embaixadores, incluindo uma jaqueta jeans personalizada para Questlove e luvas jeans para Shai Gilgeous-Alexander.

Assista “Backstory” AQUI.

Sobre a marca Levi’s®

A marca Levi’s® personifica o estilo americano clássico e a elegância descomplicada. Desde sua invenção pela Levi Strauss & Co. em 1873, o jeans Levi’s® tornou-se uma das peças de roupa mais reconhecidas do mundo, conquistando a imaginação e a fidelidade das pessoas por gerações. Hoje, o portfólio da marca Levi’s® continua a evoluir graças a um espírito pioneiro e inovador incansável, incomparável na indústria da moda. Nossa linha de jeans e acessórios de alta qualidade está disponível em mais de 110 países, permitindo que pessoas ao redor do mundo expressem seu estilo pessoal. Para mais informações sobre a marca Levi’s®, seus produtos e lojas, visite levi.com.

Sobre a Levi Strauss & Co.

A Levi Strauss & Co. (LS&Co.) é uma das maiores empresas de vestuário de marca do mundo e líder global em jeanswear. A empresa projeta e comercializa jeans, roupas casuais e acessórios relacionados para homens, mulheres e crianças sob as marcas Levi’s®, Levi Strauss Signature™ e Beyond Yoga®. Seus produtos são vendidos em aproximadamente 120 países por meio de uma combinação de grandes redes varejistas, lojas de departamento, sites online e uma presença global de cerca de 3.300 lojas próprias e shop?in?shops. As receitas líquidas reportadas pela Levi Strauss & Co. em 2025 foram de US$ 6,3 bilhões. Para informações adicionais, acesse http://levistrauss.com e para notícias e anúncios financeiros, acesse http://investors.levistrauss.com.

