Viagens corporativas ganham valor estratégico

Com o fim das medidas restritivas da pandemia, as viagens corporativas seguem em forte recuperação e dados recentes indicam que sua relevância nas operações empresariais atingiu um novo patamar.



Segundo a pesquisa anual The State of Corporate Travel & Expense 2026, realizada pela Navan e Skift e noticiada pelo portal Panrotas, 90% dos profissionais que viajam a trabalho com frequência classificam as viagens como um investimento estratégico ou uma despesa operacional indispensável.



O levantamento também aponta que 84% dos viajantes, gestores de viagens e gestores financeiros afirmam que se encontrar pessoalmente é mais eficiente do que se reunir virtualmente e 48% fizeram seis ou mais viagens nos últimos 12 meses, um crescimento em comparação aos 40% registrados nos dois anos anteriores.

Na avaliação de Thiago Marteletto, diretor da Live Viagens, agência especializada na organização de viagens corporativas, esse movimento identificado pela pesquisa se confirma na prática do mercado.



Segundo ele, a retomada consistente das viagens corporativas ocorre porque as empresas passaram a reconhecer os limites do ambiente 100% virtual. Ele pontua que reuniões online atendem bem às demandas da rotina, mas não substituem o impacto do contato presencial em negociações estratégicas, na construção de confiança e na expansão internacional.



“No caso das viagens internacionais, o crescimento é impulsionado principalmente pela globalização dos negócios, pela volta de grandes eventos e feiras e pela necessidade de estar fisicamente presente em mercados-chave. Muitas empresas entenderam que, quando bem planejadas, essas viagens não são um custo, mas um acelerador de resultados e competitividade”, analisa.



O executivo também ressalta que a percepção das viagens de negócios como um investimento ou um custo necessário tem levado as empresas a serem mais estratégicas na alocação de orçamento. Como exemplo, analisando clientes da Live Viagens, muitas organizações passaram a priorizar deslocamentos com retorno claro, especialmente aqueles ligados a vendas, relacionamento com clientes, expansão de mercado e tomada de decisões críticas.

“Isso se reflete em políticas de viagem mais bem definidas, maior controle de custos, uso de dados para avaliar resultados e na busca por eficiência, negociando melhores tarifas e avaliando fornecedores e evitando deslocamentos que não agregam valor real ao negócio”, acrescenta.

Como as empresas estão mensurando o ROI das viagens

Na prática, Marteletto afirma que as empresas passaram a mensurar o retorno sobre investimento (ROI) das viagens corporativas a partir dos resultados concretos gerados pelos encontros presenciais.

De acordo com o especialista, embora as reuniões online tenham se consolidado como alternativa em um primeiro momento, com o tempo as visitas e reuniões presenciais se mostraram mais vantajosas, com impactos mais diretos para os negócios, tanto em negociações comerciais quanto em acompanhamentos técnicos, como visitas a obras.

“Nesses contextos, decisões e encaminhamentos ocorrem de forma imediata, o que acelera processos e amplia o retorno para as corporações”, pontua.

Além disso, o executivo observa que houve um aumento na exigência de viajantes e gestores em relação ao acompanhamento do fluxo de viagens da empresa e à gestão completa dos serviços.

“Hoje não são realizadas tantas viagens desnecessárias como no período pré-pandemia. Agora, as viagens são com mais foco e assertividade, buscando sempre melhores condições de voos, hospedagens e mobilidade urbana. Tudo isso para que o viajante não perca tempo”, ressalta.

Para as empresas que ainda têm algum receio em retomar ou ampliar as viagens corporativas, o especialista da Live Viagens recomenda priorizar deslocamentos objetivos e bem planejados, além de adotar políticas de viagem bem estabelecidas.



“Um bom exemplo é a compra com antecedência mínima. Também é importante programar uma logística de viagem bem objetiva para que tudo ocorra de maneira otimizada e produtiva e, claro, menos onerosa para a empresa”, finaliza.

Sobre a Live Viagens

A Live Viagens é uma empresa especializada em viagens corporativas, com mais de 10 anos de atuação no mercado. A companhia opera no Brasil e atende empresas de diferentes segmentos, inclusive com suporte a operações internacionais.

Seu foco está na gestão de viagens a negócios, reunindo serviços como emissão de passagens aéreas e rodoviárias, reservas de hotéis, locação de veículos, transfers e seguros. A agência também utiliza ferramentas tecnológicas para acompanhamento de dados, com relatórios e análises que auxiliam no controle de custos e na organização dos deslocamentos corporativos. Entre suas principais características estão a personalização do atendimento, a flexibilidade dos processos e o uso de sistemas para otimizar a gestão das viagens dos clientes.

