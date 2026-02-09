São Caetano desponta como opção estratégica para empresas

Fácil acesso, identificação do negócio com a região, qualidade da infraestrutura no bairro, custo-benefício. Esses são alguns critérios que as empresas levam em conta na hora de decidir onde instalar lajes corporativas, como são chamados os espaços amplos de escritório com alto padrão.

No estado de São Paulo, a Faria Lima, localizada na capital paulista, é um centro financeiro consolidado. Entretanto, outros locais também têm atraído negócios nos últimos anos.

Segundo Luiz Carlos Marques, CEO da Hub&line Corporate, o Grande ABC (Região Metropolitana de São Paulo) é um exemplo. Ele menciona especificamente o bairro Cerâmica, em São Caetano do Sul, município de 172 mil habitantes conhecido por ter o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil.



“A Faria Lima segue como o endereço corporativo mais valorizado, com alta procura e poucos espaços disponíveis. Mas, no bairro Cerâmica, em São Caetano do Sul, vemos um movimento crescente de empresas buscando novas centralidades corporativas, com boa infraestrutura urbana e custos mais competitivos. A região vem se consolidando como uma alternativa estratégica ao eixo tradicional da capital”, pontua Marques.



Ele explica que o alto custo dos espaços e a falta de grandes áreas disponíveis na Faria Lima fazem com que os negócios enxerguem São Caetano do Sul como opção para conseguir um escritório de padrão elevado, ao mesmo tempo em que se busca eficiência financeira.

Os números mostram que, além da questão da qualidade de vida atestada pelo IDH, São Caetano do Sul é o oitavo município mais competitivo do Brasil, à frente de capitais como Belo Horizonte (MG) e Rio de Janeiro (RJ). O ranking do Centro de Liderança Pública (CLP) leva em conta indicadores como sustentabilidade fiscal, inserção econômica, capital humano, acesso à saúde, segurança, saneamento, entre outros.

“Hoje, muitas empresas querem espaços modernos, boa localização e estrutura de alto padrão, mas sem custos excessivos. Regiões como o bairro Cerâmica permitem atender a essas necessidades, entregando qualidade corporativa e controle financeiro. Isso torna a relação custo-benefício um fator decisivo na escolha por São Caetano”, frisa Marques.

Ele detalha que, quando um empreendimento é projetado dentro dos padrões modernos do mercado corporativo, ele oferece arquitetura e materiais de alta qualidade, infraestrutura tecnológica, flexibilidade de layout, sistemas de segurança e conforto ambiental. A qualidade da laje corporativa pode ser equivalente, mesmo fora do eixo tradicional, desde que o projeto siga o padrão corporativo premium, ressalta o CEO da Hub&line Corporate.

“É possível obter o mesmo padrão de espaço da Faria Lima com custos operacionais mais equilibrados, aumentando a eficiência financeira da ocupação. Investidores buscam regiões com crescimento urbano, boa infraestrutura e demanda crescente por espaços corporativos”, pondera.

“O ABC, especialmente São Caetano do Sul, reúne esses fatores. Por isso, empreendimentos corporativos na região têm potencial de valorização ao longo do tempo, principalmente por ainda estarem em fase de expansão, diferente dos eixos já saturados da capital”, finaliza Marques.

