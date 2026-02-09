Cyrela promove nova edição do Welcome Moments no país

A nova edição do Welcome Moments by Cyrela reúne ações em Trancoso (BA), Fernando de Noronha (PE) e outros destinos brasileiros até o carnaval de 2026. A iniciativa inclui ativações em hotéis, intervenções em espaços públicos e uma colaboração com a estilista Lenny Niemeyer, que desenvolveu estampas utilizadas nas ações proprietárias do projeto.

Segundo Telma Page, superintendente de Marketing da Cyrela, o programa busca ampliar a presença da marca em experiências relacionadas à hospitalidade. “Nosso objetivo é levar a experiência da empresa para além dos empreendimentos. A proposta é fortalecer vínculos e dialogar com diferentes públicos”, afirma.

As ativações estão distribuídas em três eixos: Trancoso (BA), Fernando de Noronha (PE) e uma curadoria de hotéis e resorts em outras regiões do país. Entre os locais que integram o cronograma estão o Unique (SP), Unique Garden (SP), Carmel Taíba Exclusive Resort (CE), Kenoa Resort (AL), Kurotel Centro de Longevidade e Spa (RS), Insólito Boutique Hotel (RJ), Santa Teresa MGallery (RJ) e Projeto Ibiti (MG).

Em Trancoso (BA), onde a iniciativa foi lançada em 2023, o programa ocorre em dois pontos principais: o aeroporto privado TerraVista, que recebe ações voltadas à recepção dos visitantes, e a Praia das Tartarugas, onde houve a reativação do bondinho turístico local após processo de restauração realizado pela marca. O equipamento voltou a integrar o fluxo de turismo regional.

Sobre sua participação, Lenny Niemeyer destaca o caráter colaborativo da iniciativa. “Levar a estética da marca para experiências e destinos diversos reforça a importância de explorar novos territórios em projetos conjuntos”, diz a estilista.

Desde 2023, o Welcome Moments by Cyrela integra o plano anual de ações de relacionamento da empresa, que organiza experiências em diferentes regiões e períodos do ano. “O projeto é uma forma de traduzir nossa atuação em iniciativas relacionadas à hospitalidade e ao design”, compartilha Page.