Alta exigência dos consumidores eleva padrão de construtoras

A construção civil é um mercado efervescente no Brasil. Mesmo com o desafio de superar a taxa de juros elevada, o setor encerrou 2025 com um crescimento próximo de 1,8% em relação a 2024. O resultado é que, entre janeiro e outubro do ano passado, o número de unidades lançadas subiu 34,6% em comparação com o ano anterior. Mas, na esteira dos balanços positivos das construtoras, cresce também o nível de exigência dos consumidores.

“Hoje, a expectativa de quem compra um imóvel vai muito além da entrega da chave. Se houve algum momento em que a construtora dava pouca satisfação para o comprador, apenas cumpria com o papel de concluir o empreendimento, isso ficou no passado. O mercado é muito exigente, e a empresa que não acompanhar isso vai ficar para trás”, alerta Wallace Barreto Simão, fundador e CEO da WR Construtora.

A falta de mão de obra e os custos da construção, influenciados pela Taxa Selic, dificultaram o cenário do setor no ano passado. A solução tem vindo de dentro das organizações: estabelecer um planejamento para controlar o cenário de imprevisibilidade é um caminho que, segundo Wallace, reduz substancialmente as reclamações. No caso da WR, a estratégia é, e sempre foi, de adotar transparência.

“Adquirir um imóvel, para a maioria dos compradores, é um momento especial. É como ir pegar o carro zero em uma concessionária. Esse nível de compreensão é importante. Quando se compra um imóvel na planta, por exemplo, a expectativa se eleva ainda mais, porque há um período inevitável de espera. Então tratamos de oferecer um planejamento detalhado antes mesmo do início das obras e de manter um cumprimento dos prazos”, revela o CEO da construtora.

Acabamento

Outro ponto sensível aos olhos do consumidor é a qualidade do acabamento e as soluções que o imóvel é capaz de oferecer ao usuário. Wallace Barreto Simão recorda que, há alguns anos, o mercado ainda apostava em materiais de construção e de acabamento de segunda linha para baratear o empreendimento e atrair compradores. Essa ideia, segundo ele, ficou no passado.

“Antes, uma pessoa comprava o imóvel, recebia as chaves e, depois de algum tempo, deparava com algumas surpresas desagradáveis. Acabamento sem qualidade, má distribuição das tomadas, isolamento acústico precário, infiltrações e umidade. O sonho da casa própria virava um pesadelo ou, no mínimo, uma frustração”, analisa.

“Costumo dizer que nós já nascemos com essa casca, lutando contra esse tipo de problema, justamente porque damos uma atenção especial a detalhes que vão além do mercado tradicional. Prova disso é que temos processos reconhecidos por gestão de qualidade. O mercado está finalmente entendendo que padrão de qualidade é inegociável. Não dá para abrir mão disso. E só vai sobreviver quem tratar o consumidor de maneira séria”, finaliza o executivo.

Sobre a WR

A WR Construtora está no mercado há 21 anos, durante os quais lançou mais de três mil apartamentos e salas comerciais em 51 empreendimentos. A empresa conta com mais de 850 trabalhadores nos canteiros e nos escritórios no Leste de Minas, onde concentra seus projetos imobiliários principalmente em Ipatinga e Governador Valadares. Em Valadares, já são dez empreendimentos lançados.