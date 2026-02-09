Beckham, Mark Wahlberg e Alex Pedron trazem F45 ao Brasil

A F45 Training inicia suas operações no Brasil no primeiro trimestre de 2026, trazendo ao país um modelo de treino funcional já consolidado internacionalmente. A rede de estudio fitness, que conta com David Beckham e Mark Wahlberg como embaixadores globais, chega ao Rio de Janeiro após expansão expressiva nos Estados Unidos.

Com investimento estimado em R$30 milhões, a operação nacional surge avaliada em cerca de R$350 milhões, com a meta de 80 unidades até o final do primeiro ano e ambição de alcançar 1.000 estúdios em cinco anos. A primeira unidade será inaugurada em março no Vogue Square, Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, seguida de expansão marcada para Moema, em São Paulo.

Fundada na Austrália, em 2011, por Adam Gilchrist e Rob Deutsch, a rede desenvolveu uma metodologia une treinos funcionais de alta intensidade (HIIT), força, resistência e cardio em sessões de 45 minutos, com formato dinâmico guiado por tecnologia e condução de coaches especializados. O conceito ganhou tração no mercado norte-americano, onde conta com mais de 800 unidades, e hoje está presente em diversos países, com estúdios distribuídos por todos os continentes, consolidando-se como uma das maiores redes de estúdios fitness do mundo.

Nesse sentido, o contexto brasileiro favorece a chegada da marca, dados do Panorama Setorial Fitness Brasil 2024 apontam que o número de centros de atividades físicas no país cresceu de 19.266 em 2014 para 56.833 em 2024, refletindo quase três vezes mais estabelecimentos na última década e mostrando tendência de expansão do setor. Esse movimento acompanha uma mudança ainda mais ampla no comportamento voltado ao bem-estar, a diversificação de formatos de treino tem acelerado a busca por experiências estruturadas, com estímulo coletivo e acompanhamento orientado por metodologia.

Diferente das academias tradicionais focadas no uso individual de aparelhos, a F45 opera com aulas coletivas e guiadas, estruturadas em estações com fluxo contínuo e orientação visual em tempo real, o que reduz interrupções e padroniza a experiência entre unidades. São mais de 5.000 exercícios e mais de 100 programas diferentes, atualizados constantemente pelo departamento global de fisiologia e estudos da marca.

Entre os principais treinos da metodologia F45 destacam-se:

All Star com foco em resistência em formato Tri-Set, sequências que trabalham grupos musculares opostos em movimento contínuo;





Panthers, direcionado à força e hipertrofia com sobrecarga progressiva;





Romans, desenvolvimento de força corporal equilibrando esforço e pausa;





Hollywood, super-circuito híbrido de 60 minutos, exclusivo nos fins de semana, combinando força, cardio, core, agilidade e resistência.

“Chegar ao Brasil representa um avanço importante para atender quem busca treinos eficientes, bem orientados e com resultados consistentes. Trouxemos uma metodologia criada para resolver desafios reais, como falta de tempo, dificuldade de manter a motivação e repetição de treinos. Cada sessão é diferente, o que tira a rotina do automático, enquanto as telas interativas e o feedback em tempo real orientam cada movimento”, afirma Alex Pedron, presidente da F45 no Brasil.

Para mais informações, basta acessar o site oficial da marca no Brasil: F45 Brasil



Informações para imprensa

Carolina Goulart

Head de PR

carolina@taopr.com.br

Rafaela de Moraes

Coordenadora de PR

rafaela@taopr.com.br

Barbara Contini

Public Relations

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Barbara.contini@taopr.com.br