Europa Investimentos amplia sede e mira aluguel de temporada

O interesse de brasileiros que vivem fora do país por investimentos imobiliários no Brasil tem crescido nos últimos anos, com destaque para imóveis destinados ao aluguel por temporada. O movimento acompanha a busca por ativos capazes de gerar renda recorrente e preservar patrimônio, especialmente em regiões com forte demanda turística.

Dados divulgados pelo Banco Central do Brasil e repercutidos pelo g1 indicam que os investimentos estrangeiros no país já superaram, até outubro, o volume registrado em todo o ano anterior, refletindo um fluxo contínuo de recursos enviados do exterior para diferentes finalidades, inclusive investimentos no mercado interno.

Paralelamente, indicadores do mercado imobiliário apontam valorização dos imóveis residenciais em diversas regiões brasileiras. Segundo o Índice FipeZap, o preço médio de venda de imóveis residenciais apresentou variação positiva acumulada nos últimos 12 meses, com destaque para capitais e regiões com forte atividade turística, reforçando o interesse por ativos imobiliários como estratégia patrimonial.

Nesse contexto, a Europa Investimentos, consultoria financeira sediada na Grande Florianópolis, em Santa Catarina, anunciou a ampliação de sua sede. A empresa passou de uma estrutura de aproximadamente 100 metros quadrados para um espaço próximo de mil metros quadrados, acompanhando o aumento da demanda por consultoria voltada a investimentos imobiliários realizados por brasileiros residentes no exterior.

“Parte relevante desse interesse está concentrada em imóveis destinados ao aluguel por temporada, impulsionados pela demanda turística e pela busca por renda recorrente”, afirma Jeliades Dias, representante da Europa Investimentos. Levantamentos do setor indicam expansão desse tipo de locação no Brasil, impulsionada pelo turismo e pela busca por alternativas à locação tradicional de longo prazo.

Análises setoriais também mostram que destinos turísticos brasileiros concentram grande número de imóveis voltados à locação de curta duração, com taxas de ocupação relevantes ao longo do ano. Estudos especializados destacam cidades com infraestrutura turística consolidada como polos desse tipo de investimento.

De acordo com a Europa Investimentos, o planejamento financeiro, a análise criteriosa da localização e a estruturação adequada das operações são fatores centrais nesse tipo de investimento. Investidores que vivem fora do país tendem a buscar orientação técnica para estruturar aquisições de médio e longo prazo, considerando a viabilidade financeira e a gestão dos imóveis à distância.

Para analistas do mercado imobiliário, a tendência é que o interesse por imóveis voltados ao aluguel por temporada continue em expansão no Brasil, especialmente em regiões com fluxo turístico constante. A ampliação da sede da Europa Investimentos, na Grande Florianópolis, reflete esse cenário de crescimento do mercado e a necessidade de estruturas capazes de atender à demanda crescente.

Fundada na Grande Florianópolis (SC), a Europa Investimentos atua na consultoria e estruturação de investimentos imobiliários voltados principalmente a brasileiros que residem no exterior. Segundo dados da empresa, ao longo de sua operação já foram estruturadas transações que somam mais de R$ 350 milhões, com uma base superior a mil investidores atendidos.

A ampliação da sede acompanha esse crescimento operacional e a perspectiva de expansão da atuação, que inclui projetos para a abertura de um polo de atendimento na Europa, voltado ao suporte de investidores interessados no mercado imobiliário brasileiro.