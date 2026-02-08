Changan dá início à Temporada Global de Testes 2026 com atualização da Inteligência SDA e estratégia de baterias de sódio-íon

A Changan Automobile realizou um evento de lançamento com o tema “Atualização da Inteligência SDA da Changan e Lançamento Global da Estratégia de Baterias de Sódio-Íon”, na cidade de Yakeshi, Mongólia Interior. Durante o evento, a Changan apresentou oficialmente sua estratégia global para baterias de sódio-íon e anunciou o início da Temporada Global de Testes 2026.

A Changan está acelerando o desenvolvimento da tecnologia de baterias de sódio-íon como parte de sua estratégia global de eletrificação. Tan Benhong, Diretor de Marca do Grupo China Changan Automobile, destacou que a empresa continuará a lançar novos veículos equipados com baterias de sódio-íon em diversas marcas nos próximos anos.

“Das condições extremas ao uso diário — cada busca pelos limites, na Changan, tem como objetivo proteger as jornadas cotidianas de nossos usuários”, afirmou o Sr. Tan.

Sob temperaturas extremamente baixas, os sistemas de baterias de sódio-íon demonstraram capacidade de descarga estável, com validação operacional abaixo de -40 °C. Para verificar a segurança intrínseca, a Changan, em parceria com a CATL, realizou testes extremos de abuso que superam os padrões nacionais, incluindo compressão, perfuração por pregos, furação e corte total com carga completa, todos sem ocorrência de fogo, explosão, fumaça ou fuga térmica.

Inteligência SDA: validação em condições extremas

O lançamento também destacou a Inteligência SDA, que ultrapassa a segurança passiva ao incorporar estabilização veicular proativa impulsionada por inteligência artificial. Durante testes realizados ao vivo sob frio extremo em Yakeshi, veículos das marcas AVATR e Changan — incluindo a Série CS, CHANGAN DEEPAL e CHANGAN NEVO — enfrentaram cenários reais sob condições severas de baixa temperatura.

O AVATR 12 executou com sucesso uma manobra de mudança de faixa em superfície congelada após um estouro de pneu a 80 km/h. O CHANGAN NEVO Q05 detectou obstáculos em pista com baixo atrito durante um teste de Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC) e realizou uma parada de emergência controlada. O CHANGAN DEEPAL L06 demonstrou rápida estabilidade de postura durante um desafio de derrapagem circular em alta velocidade sobre a neve.

A segurança voltada ao usuário na Changan baseia-se em uma abordagem de validação prioritária, respaldada por um sistema de verificação robusto e uma infraestrutura laboratorial de padrão internacional, incluindo o Campo de Provas Automotivo do Oeste e o Laboratório SDA da CHANGAN, permitindo validações completas em todos os cenários ao longo do ciclo de vida dos veículos.

Yakeshi é apenas o ponto de partida. A Temporada Global de Testes 2026 incluirá o Sudeste Asiático, com foco na durabilidade sob alta umidade, e os Alpes europeus, para calibração de chassis em altitudes elevadas. Na Eurásia, os testes de inverno priorizarão a condução segura em gelo e neve, com o AVATR 12 como veículo de referência. Na América Latina, a Changan realizará uma travessia pelo México, de Cancún a Mérida, com foco na confiabilidade em longas distâncias.

