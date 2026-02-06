Grupo BeFra firma acordo com a Tupperware LATAM

O Grupo BeFra anunciou a assinatura de um acordo para a aquisição das operações da Tupperware na América Latina. A transação está sujeita à aprovação das autoridades regulatórias competentes, incluindo o processo de análise antitruste no México.

O acordo contempla as operações ativas da Tupperware no Brasil e no México, suas plantas de manufatura, bem como os direitos de uso da marca na região. Segundo a empresa, a transação está relacionada à continuidade das operações latino-americanas e à organização de uma nova etapa da atuação da marca nesses mercados.

De acordo com o Grupo BeFra, a Tupperware passará a integrar seu portfólio e deverá operar como uma unidade de negócios independente, mantendo sua identidade, portfólio de produtos e programas. O grupo atua no segmento de vendas diretas e social selling na América Latina, com operações presenciais e digitais por meio de redes de consultores independentes.

No Brasil, a operação envolve a estrutura regional da Tupperware. Segundo Paola Kiwi, Vice-Presidente Sênior e Diretora Regional para a América Latina, “a operação busca assegurar a continuidade das atividades da Tupperware e estabelecer bases para sua atuação futura na América Latina”.

Outro ponto informado pela companhia é o foco no desenvolvimento das redes de consultores independentes. De acordo com o grupo, a estratégia prevê a oferta de ferramentas, tecnologia e modelos de negócio voltados à atuação desses profissionais.

A transação também inclui a licença de uso da marca Tupperware e de sua propriedade intelectual na região, além de uma estrutura de colaboração com outras operações globais.

Para Paola Kiwi, “a combinação entre a experiência operacional da Tupperware e a estrutura do Grupo BeFra cria condições para a manutenção das atividades da marca na América Latina”.

Sobre a BeFra

A BeFra é um grupo mexicano de vendas diretas, controlador das marcas Betterware e Jafra. Atua com um modelo híbrido que combina vendas presenciais, catálogos e plataformas digitais integradas, com forte foco em inovação, eficiência operacional e desenvolvimento de empreendedores independentes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Sobre a Tupperware

Com mais de 80 anos de história, a Tupperware é uma empresa com atuação no segmento de produtos para o lar e vendas diretas, com operações em diversos países, incluindo mercados da América Latina.