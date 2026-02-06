O Brasil figura entre os países com maior volume de procedimentos de cirurgia plástica realizados anualmente, de acordo com levantamentos de entidades internacionais do setor. Nesse contexto, a prática da cirurgia plástica no país envolve diferentes abordagens técnicas adotadas por profissionais que atuam em diversas regiões. Em Fortaleza (CE), o cirurgião plástico Dalvo Neto desenvolve atividades clínicas voltadas a procedimentos estéticos e reparadores.

A atuação profissional inclui procedimentos como lipoaspiração de alta definição, lipoenxertia glútea técnica que utiliza gordura autóloga e remodelação corporal. Estudos científicos apontam que a lipoenxertia guiada por imagem pode contribuir para maior previsibilidade do procedimento e para o acompanhamento intraoperatório.

Também fazem parte do escopo de procedimentos realizados técnicas de mastopexia com diferentes abordagens cirúrgicas. Pesquisas publicadas pela American Society of Plastic Surgeons (ASPS) descrevem variações técnicas com foco na redistribuição de tecido mamário e posicionamento de cicatrizes, conforme a indicação clínica de cada paciente. Procedimentos faciais, como lifting facial em abordagens reduzidas e rinoplastia, também são descritos na literatura médica como alternativas cirúrgicas com indicações específicas, levando em consideração critérios funcionais e anatômicos.

A cirurgia plástica brasileira foi tema de debates técnicos durante o 61º Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica, realizado em novembro, em Belo Horizonte (MG). O evento reuniu profissionais, como o cirurgião plástico Dalvo Neto, nacionais e internacionais para a apresentação de estudos, técnicas cirúrgicas e análises clínicas relacionadas à prática da especialidade. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), o congresso abordou temas como segurança do paciente, evolução técnica e avaliação de resultados a partir de evidências científicas.

O exercício da cirurgia plástica no Nordeste integra o cenário nacional da especialidade, com profissionais atuando em clínicas privadas e centros hospitalares, seguindo diretrizes estabelecidas por conselhos profissionais e sociedades médicas. A prática clínica envolve atualização técnica contínua, observância de protocolos de segurança e acompanhamento pós-operatório, conforme normas amplamente discutidas em literatura médica especializada.