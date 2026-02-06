Ceratite exige atenção por risco de dano permanente à visão

A ceratite é uma inflamação que acomete a córnea, estrutura transparente responsável por focar a visão, e pode evoluir de forma rápida, com impacto direto na qualidade visual. Considerada uma urgência oftalmológica, a condição requer diagnóstico preciso e tratamento adequado para evitar complicações que podem deixar sequelas permanentes.

Segundo o oftalmologista Jordan Alves Dantas Eulálio Leite, do Vilar Hospital de Olhos, integrante da Vision One, os sinais iniciais da ceratite costumam incluir olho vermelho, ardência, sensação de areia, lacrimejamento e visão levemente embaçada. “À medida que a inflamação piora, podem surgir dor mais intensa, grande sensibilidade à luz, secreção e uma queda maior da visão”, explica o médico.

As causas mais frequentes observadas em consultório estão relacionadas a processos infecciosos, especialmente em pessoas que utilizam lentes de contato. Traumas oculares, quadros de olho seco grave e algumas doenças da superfície ocular também figuram entre os fatores associados. De acordo com o Dr. Jordan, a combinação desses elementos pode favorecer a inflamação da córnea e acelerar a progressão do quadro clínico.

Ceratite e o risco de progressão do quadro inflamatório

Quando não tratada de forma correta e no tempo adequado, a ceratite pode evoluir para complicações mais graves. “Ela pode evoluir para uma úlcera de córnea, que é uma ferida aberta. Isso pode deixar cicatriz permanente, alterar a visão e, em casos mais graves, até levar à necessidade de um transplante de córnea”, afirma o oftalmologista.

Alves ressalta ainda que o uso de colírios sem prescrição, especialmente os que contêm corticoide, pode agravar o problema, assim como a manutenção do uso de lentes de contato durante o processo inflamatório.

De acordo com o médico, o acompanhamento oftalmológico próximo e o seguimento rigoroso das orientações médicas são determinantes para o controle do quadro e a preservação da visão. “Com o tratamento adequado e acompanhamento de perto, na maioria das vezes conseguimos controlar a inflamação e preservar a visão”, conclui, reforçando a importância do retorno nas datas estabelecidas e da suspensão imediata de práticas que possam agravar o quadro.