SIM inaugura posto 200 no Rio Grande do Sul

A SIM Rede de Postos, uma das empresas da ARGENTA, inaugurou no dia 4 de fevereiro o Posto SIM nº 200, em Porto Alegre. Localizada na Avenida Ipiranga, 3333, no bairro Santana, a nova unidade amplia a presença da rede na capital.

O novo posto marca a 200ª unidade em operação da SIM e é o terceiro posto com bandeira PETRONAS no Rio Grande do Sul. Também é o primeiro operado diretamente pela SIM com essa bandeira no Estado. A unidade integra a rede de parcerias da SIM, que mantém acordos com diferentes bandeiras do mercado.

Implantado em um terreno de 2.460 metros quadrados, com 741 metros quadrados de área construída, o espaço foi projetado para atender o fluxo da Avenida Ipiranga, corredor urbano que conecta bairros residenciais, universidades, hospitais e regiões empresariais. O posto conta com quatro bombas e oito posições de abastecimento.

O complexo reúne três operações integradas. Além do posto de combustíveis com bandeira PETRONAS, a unidade conta com loja de conveniência SIM, com alimentos, bebidas e serviços, e o SIM Lava Fácil, serviço de lavagem automotiva automatizada. O sistema utiliza máquina com cerdas especiais e produtos específicos para a lavagem do veículo.

O cliente também poderá usar um aspirador de autoatendimento. Os serviços contam com apoio de um atendente para esclarecimento de dúvidas.

Os banheiros da unidade contam com fraldário e seguem um padrão de limpeza com higienização de hora em hora.

A nova unidade gera 32 empregos diretos, envolvendo frentistas, atendentes de loja, equipe administrativa e operação do SIM Lava Fácil, além de postos de trabalho indiretos ligados à manutenção, limpeza, fornecedores e parceiros.

Segundo Diego Panizzon Argenta, superintendente da SIM, a escolha da capital gaúcha e da Avenida Ipiranga está ligada à estratégia de atuação da rede. “Porto Alegre é um importante mercado para a SIM, e a Avenida Ipiranga concentra um dos maiores fluxos urbanos da cidade. Estar nesse eixo é estratégico para estar junto das pessoas e facilitar a vida de quem está em movimento”, afirma.

Diego também citou o marco da 200ª unidade. “Chegar à 200ª unidade representa a consolidação de um propósito construído ao longo dos anos. Cada nova unidade amplia nossa presença no dia a dia das pessoas, oferecendo mais conveniência, mais acesso a serviços e mais confiança para quem precisa resolver a vida no caminho”, diz.

A inauguração reuniu lideranças da ARGENTA, como Neco Argenta, presidente do grupo, Diego Panizzon Argenta, superintendente da SIM Rede, e Adriano Dalbem, superintendente da NEXTA, responsável pelo licenciamento da bandeira PETRONAS no país, além de autoridades de Porto Alegre e do governo do RS. O público também conferiu a exposição do carro do piloto Átila Abreu, distribuição de brindes institucionais da PETRONAS e ativações de marca.

Durante o evento, realizado no dia 4 de fevereiro, os clientes tiveram acesso a ações promocionais, como cupons de desconto para abastecimento via app SIM Rede, experiências na pista, ofertas e brindes para os primeiros clientes. A operação do posto, da conveniência e da lavagem é realizada integralmente pela SIM, com padrão de atendimento, organização e agilidade, inclusive nos horários de maior movimento.

A abertura do Posto 200 integra o plano de expansão da rede no Rio Grande do Sul, com investimentos em estrutura e geração de empregos.