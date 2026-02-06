Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

KSK apoia a equipe do Paysandu nos campeonatos de 2026

Ao participar do Consórcio do Papão, o consorciado-torcedor colabora com o orçamento do clube.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
06/02/2026 17:23

compartilhe

SIGA
x
KSK apoia a equipe do Paysandu nos campeonatos de 2026
KSK apoia a equipe do Paysandu nos campeonatos de 2026 crédito: Licciardi

No momento em que o Paysandu Sport Club, também conhecido como Papão da Curuzu, com 112 anos de história, disputa o campeonato estadual do Pará e inicia sua participação na série C do Brasileirão deste ano, a convergência de esforços, incluindo clube, patrocinador e torcedor, deverá motivar e estimular o retorno às conquistas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

No marketing esportivo, um dos pilares estratégicos do esporte, especialmente no futebol, está na união da ampla visibilidade proporcionada ao patrocinador associada à sustentabilidade financeira do clube, aliada à paixão da torcida.

Para a KSK Consórcio, uma das empresas patrocinadoras da agremiação em 2026, a estratégia está em despertar no torcedor a possibilidade de colaborar, usufruindo das vantagens do consórcio. “Ao participar do Consórcio do Papão, o consorciado estará investindo na sua motocicleta ou carro, de cuja parcela será destinado percentual ao clube”, explica João Galvão, gerente de marketing da KSK Consórcio.

Ao apoiar o Paysandu, a expectativa da administradora é unir o desejo do apaixonado pelo clube em ajudá-lo, atingindo também o objetivo pessoal de ter um bem ao dispor, importâncias acessíveis ao orçamento mensal. Galvão destaca que, “sem juros, sem entrada, será possível participar dos grupos do Consórcio do Papão, investindo em si mesmo e no time do coração”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No Consórcio do Papão, os créditos variam em grupos de 80 meses, garantindo ao consorciado contemplado por sorteio um prêmio extra de R$ 30 mil pago no Pix, para utilizar como desejar. O gerente de marketing complementa, apontando mais benefícios para o consorciado-torcedor. A partir de campanhas específicas, haverá privilégios únicos como camisas oficiais exclusivas, ingressos para os jogos, visitas ao Centro de Treinamento, camarotes VIP, sessão de fotos com jogadores, além de brindes exclusivos do Papão.



Website: http://www.kskconsorcio.com.br

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay