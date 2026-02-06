KSK apoia a equipe do Paysandu nos campeonatos de 2026

No momento em que o Paysandu Sport Club, também conhecido como Papão da Curuzu, com 112 anos de história, disputa o campeonato estadual do Pará e inicia sua participação na série C do Brasileirão deste ano, a convergência de esforços, incluindo clube, patrocinador e torcedor, deverá motivar e estimular o retorno às conquistas.

No marketing esportivo, um dos pilares estratégicos do esporte, especialmente no futebol, está na união da ampla visibilidade proporcionada ao patrocinador associada à sustentabilidade financeira do clube, aliada à paixão da torcida.

Para a KSK Consórcio, uma das empresas patrocinadoras da agremiação em 2026, a estratégia está em despertar no torcedor a possibilidade de colaborar, usufruindo das vantagens do consórcio. “Ao participar do Consórcio do Papão, o consorciado estará investindo na sua motocicleta ou carro, de cuja parcela será destinado percentual ao clube”, explica João Galvão, gerente de marketing da KSK Consórcio.

Ao apoiar o Paysandu, a expectativa da administradora é unir o desejo do apaixonado pelo clube em ajudá-lo, atingindo também o objetivo pessoal de ter um bem ao dispor, importâncias acessíveis ao orçamento mensal. Galvão destaca que, “sem juros, sem entrada, será possível participar dos grupos do Consórcio do Papão, investindo em si mesmo e no time do coração”.

No Consórcio do Papão, os créditos variam em grupos de 80 meses, garantindo ao consorciado contemplado por sorteio um prêmio extra de R$ 30 mil pago no Pix, para utilizar como desejar. O gerente de marketing complementa, apontando mais benefícios para o consorciado-torcedor. A partir de campanhas específicas, haverá privilégios únicos como camisas oficiais exclusivas, ingressos para os jogos, visitas ao Centro de Treinamento, camarotes VIP, sessão de fotos com jogadores, além de brindes exclusivos do Papão.