Fotógrafo lança curso com foco em técnicas internacionais de domínio da luz

Com o objetivo de desmistificar o pilar fundamental na fotografia, a luz, acaba de ser lançado o Masterlight, um curso prático desenvolvido para fotógrafos que buscam o domínio total da iluminação técnica e criativa. As aulas são gravadas e liberadas progressivamente. O conteúdo também inclui rodadas mensais de análise de portfólio, conduzidas pelo instrutor. O curso tem mais de 30 aulas teóricas e práticas.

São mais de oito horas de conteúdo em cada formação, ministradas para um grupo exclusivo de alunos. O treinamento foi estruturado com base em conceitos de grandes referências da fotografia comercial internacional, eliminando as complexidades teóricas excessivas para focar no que realmente gera impacto visual e valor de mercado.

Entre as características do curso está seu foco na metodologia prática. O conteúdo é focado em resultados reais, com aplicação imediata com base em referências internacionais. As técnicas utilizadas são inspiradas no padrão da fotografia comercial.

De acordo com o criador do curso, o instrutor e fotógrafo profissional Rodrigo Vargas, a luz é onde a maioria dos fotógrafos fica ‘travada’. “O Masterlight é um guia que reúne experiências e ‘cases histories’ do que há de melhor na fotografia comercial internacional”, afirma.

Ele completa explicando que o conteúdo não se limita a um nicho específico e foi projetado para dois perfis: os novos profissionais, ou seja, quem deseja iniciar na fotografia com uma base técnica sólida e profissional, e também os fotógrafos profissionais atuantes no mercado, mas que sentem que estagnaram e precisam elevar a qualidade estética de seus portfólios para atrair clientes de maior poder de compra.

O acesso é imediato após confirmação e o pagamento é processado pela plataforma Hotmart. Como parte da campanha de lançamento, está com desconto de 20% através do cupom BNISIGMA.



Os interessados podem conhecer a proposta detalhada por meio do vídeo oficial de apresentação e realizar a inscrição pelo link: https://hotm.io/COMBOML.