Mundo Corporativo

Tecnologias ampliam segurança em cirurgias oftalmológicas

Dr. Rodrigo Oliveira, médico e oftalmologista especialista em cirurgia refrativa, catarata e doenças da córnea, reforça a importância de avaliação com profissional especializado antes de decidir por qualquer procedimento

06/02/2026 16:35

Closeup, woman or slit lamp in ophthalmology, eye exam or medical service in private clinic. Eyeball, led light or patient in glaucoma, assessment or technology to measure ocular, pressure or cornea. crédito: DINO

O reconhecimento da Troca do Cristalino com Finalidade Refrativa (TCR), também chamada de cirurgia facorrefrativa, como procedimento usual e eticamente aceito pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), a partir do Parecer CFM nº 02/2022, estabeleceu a possibilidade de correção de miopia, astigmatismo, hipermetropia e presbiopia no campo da cirurgia do cristalino, tradicionalmente associada à remoção da catarata.

A cirurgia de catarata lidera as filas de procedimentos programados no país, com quase 150 mil brasileiros aguardando a operação, segundo dados do Ministério da Saúde, com base no Sistema Único de Saúde (SUS) e divulgados pelo jornal Informe Capixaba. Cerca de 25% dos brasileiros acima de 50 anos, o equivalente a 14 milhões de pessoas, apresentam a doença.

Dr. Rodrigo Oliveira, médico oftalmologista especializado em cirurgia refrativa, catarata e doenças da córnea, pontua que, com a regulamentação, o procedimento tornou-se oficialmente incorporado ao arsenal terapêutico do país como uma cirurgia refrativa, muitas vezes reduzindo ou eliminando a dependência de óculos.

“Nos últimos anos, a cirurgia de catarata deixou de ser apenas um procedimento para ‘retirar a catarata’. Isso significa que pacientes sem catarata, mas com desejo de correção refrativa, passam a ter acesso a uma alternativa segura e regulada, com parâmetros claros para indicação, acompanhamento e controle de qualidade”, afirma o médico.

Segundo o especialista, na prática, houve ampliação na possibilidade de resultados visuais duradouros, especialmente para pessoas fora da faixa etária ideal para cirurgia a laser ou com condições corneanas que contraindicam a ablação — remoção de tecido corneano.

“A cirurgia de catarata tornou-se uma oportunidade de otimizar a visão, não apenas de restaurá-la, e isso mudou completamente o padrão de expectativa e satisfação dos pacientes”, afirma.

O oftalmologista explica que, paralelamente, a cirurgia refrativa avançou de forma significativa em precisão e previsibilidade, graças à integração de lasers de última geração com métodos sofisticados de análise da superfície ocular.

“É possível planejar com maior confiança, adaptar o protocolo às particularidades de cada olho e oferecer resultados muito próximos do ideal. É uma evolução que tem redefinido a experiência visual tanto para o paciente quanto para o cirurgião”, conta o especialista.

De acordo com o profissional, o laser de femtossegundo cria incisões com regularidade absoluta, reduz a dependência de instrumentos manuais e proporciona uma adesão corneana mais estável. Além disso, a evolução da topografia e da tomografia corneana permite que o cirurgião enxergue padrões sutis de irregularidade e assimetrias que antes não eram mensuráveis com tanta clareza.

“Isso possibilita identificar o desenho real da córnea, preservando melhor a biomecânica corneana. Já os tratamentos guiados por wavefront — tecnologia de medição da frente de onda ocular —, representam um salto qualitativo na qualidade visual”, revela o oftalmologista.

Outro exemplo da evolução tecnológica na oftalmologia é o Presbyond, uma técnica avançada para correção da presbiopia que vem redefinindo o conceito de cirurgia refrativa para pacientes acima dos 40 anos. 

De acordo com o Dr. Rodrigo Oliveira, diferente da monovisão clássica, o Presbyond utiliza o princípio da “visão combinada”, tratando cada olho de forma personalizada para ampliar a profundidade de foco binocular e permitir boa visão para longe, intermediária e perto, com preservação da qualidade visual e do contraste.

“A grande característica do Presbyond está no nível de personalização. Avaliamos dominância ocular, perfil visual, alterações ópticas naturais e a tolerância individual à diferença refrativa entre os olhos. Isso reduz efeitos indesejados e pode melhorar a adaptação do paciente”, explica o Dr. Rodrigo Oliveira. 

Segundo o especialista, a tecnologia se mostra eficaz para presbitas que desejam reduzir a dependência de óculos para leitura, celular e computador, mantendo uma visão funcional, natural e estável no dia a dia, com alta previsibilidade e satisfação.

O Dr. Rodrigo Oliveira destaca ainda avanços no tratamento do ceratocone. Segundo ele, as inovações, como a cirurgia do crosslinking corneano, procedimento para fortalecer a córnea, têm mudado o curso natural da doença, que frequentemente leva ao transplante de córnea quando não tratada.

Ainda segundo o especialista,“atualmente há protocolos acelerados, individualizados e guiados por espessura, que permitem tratar com maior segurança mesmo córneas mais finas, reduzindo o tempo de procedimento sem perder eficácia”.

Para o médico, esses avanços ampliaram o número de pacientes que alcançam excelente qualidade visual sem recorrer a procedimentos mais invasivos, e funcionam como complemento às terapias modernas.

“A associação do crosslinking a técnicas de regularização corneana — como PRK topoguiado transepitelial — tem mostrado resultados muito expressivos. Essa abordagem permite, além de estabilizar a progressão, recuperar parte da acuidade visual perdida pela irregularidade da córnea”, acrescenta Dr. Rodrigo Oliveira.

A importância da avaliação especializada

De acordo com o médico, mesmo pacientes com graus semelhantes ou sintomas parecidos podem ter anatomias completamente diferentes, fragilidades estruturais, doenças iniciais ou condições silenciosas que influenciam diretamente a segurança e o resultado final de cada procedimento. Ele ressalta que é fundamental buscar avaliação com um oftalmologista especializado antes de decidir por qualquer intervenção.

“Cada olho tem particularidades que não podem ser percebidas sem exames específicos e uma análise criteriosa. O especialista tem o treinamento necessário para identificar detalhes que passam despercebidos em avaliações mais básicas. Além disso, é ele quem consegue equilibrar expectativa e realidade, orientando o paciente para a opção mais segura e eficaz, de acordo com o perfil visual, idade, estilo de vida e características do olho”, orienta o oftalmologista.

Para o Dr. Rodrigo Oliveira, a oftalmologia vive uma fase de avanços rápidos e contínuos, no entanto, nenhuma tecnologia substitui o cuidado individualizado. 

