Construtora registra produção de 5 mil unidades habitacionais

A Vitta Residencial Construtora e Incorporadora encerrou 2025 com a produção de 5 mil unidades habitacionais ao longo do ano. O volume foi registrado em empreendimentos distribuídos nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná e indica a ampliação da escala operacional da empresa no segmento de habitação econômica, considerando sua capacidade produtiva anual.

O resultado está relacionado à estrutura adotada pela construtora para operar, de forma simultânea, diferentes frentes de obra em regiões distintas do país. Ao longo de 2025, a Vitta manteve cerca de 40 canteiros ativos, com uma operação que envolveu mais de 29 mil postos de trabalho, entre equipes diretas e indiretas.

“Chegar a esse patamar é resultado de planejamento, controle de processos e maturidade operacional construída ao longo dos anos, com foco em escala, eficiência e sustentabilidade do negócio”, afirma José Márcio Freitas Pereira, diretor-executivo de Engenharia Estratégica da Vitta Residencial.

Segundo o executivo, a produção anual está diretamente associada aos processos técnicos e organizacionais adotados pela empresa. Ele explica que a operação em larga escala envolve planejamento, controle de qualidade, segurança nos canteiros e gestão econômica, integrados à estrutura operacional e às equipes envolvidas.

Expansão regional



O desempenho registrado em 2025 também está relacionado à expansão geográfica da Vitta e à consolidação de regionais fora do interior paulista. Cidades como Araraquara (SP), Londrina (PR), Uberaba e Uberlândia (MG) concentraram parte relevante do volume anual, com empreendimentos vinculados a programas habitacionais, como o Minha Casa, Minha Vida.

De acordo com Dennys Figueira Gomez, diretor-executivo de produção da Vitta Residencial, o crescimento ocorreu de forma gradual, em linha com a atuação da empresa em diferentes mercados. Segundo ele, a marca de 5 mil unidades já fazia parte do planejamento interno em ciclos anteriores. “É um crescimento construído gradualmente, com base em planejamento e disciplina operacional”, pontua.

O executivo acrescenta que o cenário macroeconômico influenciou decisões ao longo do ano. “Em um contexto de taxas de juros elevadas, a atuação no segmento de habitação econômica concentrou parte da produção, com medidas voltadas ao controle operacional e à previsibilidade dos processos”, diz Gomez.



Impacto produtivo e cadeia da construção



A produção anual mobilizou diferentes elos da cadeia da construção civil. Em 2025, a Vitta consumiu mais de 8,2 milhões de blocos de concreto, 45 mil metros cúbicos de concreto e cerca de 2 mil toneladas de aço, além de executar aproximadamente 565 mil metros quadrados de alvenaria.

Para sustentar essa estrutura produtiva, a construtora conta atualmente com mais de 1.300 colaboradores diretos. O Grupo Bild, do qual a Vitta Residencial faz parte, reúne mais de 2.500 profissionais. Considerando equipes diretas e indiretas, a operação envolveu milhares de trabalhadores ao longo das diferentes etapas produtivas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Trajetória e escala acumulada



Fundada em 2010, em Ribeirão Preto (SP), a Vitta Residencial está presente em 26 cidades nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Em 15 anos de atuação, a construtora lançou mais de 150 empreendimentos, somando cerca de 44 mil unidades habitacionais, das quais mais de 28 mil já foram entregues.