Uso de perfume hipoalergênico pode reduzir risco de alergia

Perfumes contêm dezenas de compostos aromáticos capazes de provocar reações alérgicas na pele. Estudos analisados por uma revisão científica mostram que fragrâncias podem desencadear respostas no sistema imunológico e que indivíduos que desenvolvem sensibilidade ou alergia cutânea ao usar perfumes podem precisar reduzir ou evitar a exposição a esses produtos para prevenir sintomas adversos.

Outra pesquisa aponta que entre 1,7% e 4,1% da população geral demonstram sensibilização a ingredientes comuns em fragrâncias, uma causa frequente de alergia de contato. A análise revela que ingredientes aromáticos presentes em perfumes, desodorantes e outros cosméticos estão entre as causas mais comuns de reações alérgicas na pele, principalmente em pessoas com dermatite e em mulheres.

Paula Castilho, diretora de marketing do e-commerce especializado em perfumes nacionais e importados Gold Glow, afirma que, na observação da empresa, os componentes mais associados a reações são certos conservantes, corantes, alguns fixadores sintéticos, além de óleos essenciais específicos e moléculas aromáticas.

“É importante observar nos rótulos dos produtos termos como hipoalergênico, dermatologicamente testado, além da lista de ingredientes e alertas do fabricante. Também vale evitar fragrâncias com concentração muito alta, especialmente em casos de sensibilidade conhecida, e optar por perfumes com descrições claras sobre proposta olfativa, intensidade e perfil de uso”, alerta a executiva.

A representante orienta para que, sempre que possível, o consumidor inicie o uso de fragrâncias com aplicações moderadas como medida para conter riscos. Ela acrescenta que perfumes hipoalergênicos podem evitar ou reduzir significativamente esses ingredientes, além de trabalhar com fórmulas mais limpas e com menor complexidade química.

“Um perfume hipoalergênico é aquele desenvolvido para reduzir o risco de reações alérgicas na pele e vias respiratórias. Não é totalmente isento de causar reações, pois cada organismo responde de forma diferente, mas indica que a fórmula segue critérios rigorosos na seleção de ingredientes, evitando substâncias com maior potencial alergênico e priorizando matérias-primas seguras para peles sensíveis”, revela Castilho.

Composição de perfumes hipoalergênicos

De acordo com a profissional, na prática, a maioria dos perfumes hipoalergênicos utiliza uma combinação equilibrada de ingredientes sintéticos e naturais. Ela destaca que o critério determinante não é a origem do ingrediente, mas o perfil de segurança, a concentração e o controle de qualidade.

“Compostos sintéticos, quando bem selecionados, oferecem maior controle de pureza e estabilidade, reduzindo o risco de variações que podem causar alergias. Já ingredientes naturais podem trazer uma percepção mais suave e agradável, mas nem sempre são menos alergênicos”, detalha a diretora de marketing da Gold Glow.

De acordo com os especialistas técnicos da Gold Glow, perfumes hipoalergênicos são indicados para pessoas com pele sensível, histórico de dermatite de contato, alergias cutâneas, rinite, asma ou maior sensibilidade respiratória, assim como para gestantes, quem faz tratamento dermatológico, usa medicamentos que tornam a pele mais reativa ou já teve reações a fragrâncias tradicionais.

“Na Gold Glow, a curadoria de fragrâncias hipoalergênicas inclui análise criteriosa das fórmulas, reputação das marcas e cumprimento de normas internacionais de segurança. Os ingredientes são avaliados, priorizando padrões rigorosos de desenvolvimento e buscamos produtos com menor potencial irritativo, testes dermatológicos claros e boas práticas de fabricação”, conta Paula Castilho.

A principal mensagem da empresa é que conforto e segurança não precisam abrir mão de elegância e identidade.

“Para quem tem sensibilidade ou simplesmente busca mais tranquilidade no uso diário, essa é uma alternativa consciente. Acreditamos que informação, curadoria responsável e atendimento próximo fazem toda a diferença para que o cliente encontre uma fragrância que combine com seu estilo, respeite seu corpo e proporcione bem-estar no dia a dia”, conclui.

