Filantropia permanente avança em Minas com projetos sociais

A consolidação da filantropia permanente como estratégia institucional tem ampliado a presença de iniciativas sociais estruturadas em Minas Gerais. Empresas do setor produtivo passaram a integrar projetos contínuos às suas políticas de governança e responsabilidade socioambiental, com ações realizadas em parceria com Organizações da Sociedade Civil e direcionadas às regiões onde mantêm operações.

É o caso do Grupo Cedro Participações, que adota o investimento social privado como parte de sua estratégia de longo prazo, com iniciativas voltadas para educação, cultura, saúde, inclusão social, meio ambiente e desenvolvimento urbano. Segundo o vice-presidente jurídico e institucional do grupo, Eduardo Couto, o modelo busca fortalecer vínculos com as comunidades e apoiar soluções que gerem autonomia local. “A mineração transforma territórios e exige compromisso com a geração de valor social duradouro. Trabalhamos com planejamento e indicadores que permitem acompanhar resultados concretos”, afirma.

A companhia mantém mais de 60 projetos ativos, com destaque para ações em Nova Lima e Mariana. Segundo Couto, a escolha das instituições parceiras considera critérios como histórico de atuação, capacidade técnica, alinhamento com princípios ESG e transparência na prestação de contas. Ele afirma que, além do apoio financeiro, as iniciativas incluem diagnóstico territorial, escuta das lideranças comunitárias e articulação com parceiros técnicos e sociais.

Dados do Censo GIFE 2024–2025, levantamento nacional que reúne informações de institutos, fundações e empresas sobre investimento social privado no País, indicam que o setor alcançou R$ 5,8 bilhões em 2024, sinalizando a consolidação de iniciativas filantrópicas estruturadas no ambiente corporativo.

De acordo com análise publicada pelo GIFE, a filantropia estruturada contribui para ampliar a previsibilidade das ações e reduzir a dependência de iniciativas pontuais. Projetos recorrentes permitem planejamento de médio e longo prazo, avaliação contínua e maior integração com políticas públicas locais, o que tende a gerar resultados mais consistentes para os beneficiados.

Para Couto, um dos principais desafios está em equilibrar demandas urgentes das comunidades com a necessidade de soluções estruturantes. “Projetos sustentáveis exigem tempo e articulação. Por isso, adotamos monitoramento permanente e revisões estratégicas sempre que necessário”, diz.

A atuação do Grupo Cedro Participações também segue critérios alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. A empresa afirma que prioriza iniciativas capazes de gerar benefícios permanentes, com foco na formação de pessoas, geração de renda e fortalecimento institucional das organizações apoiadas. Segundo Couto, a consistência das ações sociais faz parte da visão de futuro da companhia. “Nosso compromisso é construir iniciativas que deixem legado positivo e fortaleçam o desenvolvimento das comunidades”, conclui.