Luta contra corrupção é foco da campanha da Band e do INAC

Uma campanha nacional do INAC, com apoio do Grupo Bandeirantes, é relançada para alertar a sociedade sobre os danos da corrupção e a necessidade de fortalecer os mecanismos de controle no Brasil

DI
DINO
DI
DINO
Repórter
06/02/2026 14:35

Luta contra corrupção é foco da campanha da Band e do INAC crédito: DINO

Uma campanha nacional de combate à corrupção está sendo relançada pelo Instituto Não Aceito Corrupção (INAC), com o apoio do Grupo Bandeirantes de Televisão, que mantém a veiculação do filme em seu canal aberto e em todos os seus demais canais (Band TV, BandSports, BandNews, Arte1, Sabor & Arte, Agro+ e Terra Viva).

O projeto conta com o apoio da emissora e tem como objetivo informar a opinião pública sobre os impactos da corrupção no Estado democrático de direito, no funcionamento das leis, nas instituições de controle e nas finanças públicas do país.

Para Roberto Livianu, presidente do INAC e procurador de justiça do Ministério Público de São Paulo, a luta anticorrupção torna-se tema fundamental em uma época grave em que o país tem vivido nos últimos dez anos inúmeros retrocessos no seu sistema legal de controle da corrupção. "O Congresso Nacional promoveu alterações na Lei da Ficha Limpa e na Lei de Improbidade e essas mudanças impactaram o funcionamento das ferramentas anticorrupção no país", informa o procurador.

Produzido pela O2, o filme traz a figura de um bebê, representando o futuro e a dignidade do Brasil. A campanha publicitária original foi criada pelo publicitário Augusto Diegues e o filme foi concebido a partir dela e dirigido por Quico Meirelles da O2.

O texto da campanha

“Quem leva vantagem, quem leva comissão, quem leva propina

Leva muito mais do que isso

Leva embora a dignidade, a honestidade, a cidadania

Leva embora o futuro do Brasil

Leva tudo

E você, não vai fazer nada?

Corrupção. Não leve. Não aceite. Denuncie!”



Website: https://www.naoaceitocorrupcao.org.br/

