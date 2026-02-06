Bitget Registra Taxa de Crescimento de 45,5% nas Principais Exchanges de Criptomoedas em 2025

VICTORIA, Seychelles, Feb. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Universal Exchange do mundo registrou um aumento de 45,5% ano a ano no crescimento do volume de negociações e garantiu o 6º lugar na participação de mercado global entre as exchanges de criptomoedas centralizadas no final de 2025, de acordo com o mais recente relatório Market Share of Centralized Crypto Exchanges by Trading Volume da CoinGecko.

O relatório da CoinGecko, um benchmark do setor amplamente referenciado, classifica as exchanges com base no volume de negociações anual e na participação em relação ao cenário global de exchanges centralizadas. A participação de mercado de 6,4% da Bitget no final de 2025 indica uma aceleração significativa, impulsionada pelo seu conjunto de produtos inovadores. O forte desempenho da Bitget nesta pesquisa independente destaca a presença em expansão da exchange e a diferenciação competitiva no cenário de negociação de ativos digitais.

“Estamos orgulhosos de ver o crescimento contínuo da Bitget mostrado no relatório da CoinGecko”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. "A confiança que a comunidade depositou em nós é atribuídaàsegurança que construímos ao longo dos anos. Ter uma das maiores participações de mercado em criptomoedas significa que desenvolvemos soluções em grande escala, e com a UEX vemos isso se concretizar na prática."

No ano passado, a Bitget acelerou sua transição para um modelo de Bolsa Universal, expandindo-se para além dos mercados nativos de cripto para negociações de vários ativos. Isso incluiu o lançamento beta de Bitget TradFi, permitindo que os usuários negociassem commodities, índices, FX e metais como ouro ao lado de derivativos de criptomoedas, bem como a expansão de futuros de ações tokenizadas, que tiveram uma forte absorção durante os ciclos de ganhos globais. Essas adições complementaram os principais pontos fortes da Bitget em liquidez spot e derivativos, permitindo que os traders respondessem a eventos macro sem sair de um ambiente nativo de criptomoedas.

O relatório da CoinGecko posiciona o desempenho da Bitget dentro de uma tendência mais ampla de usuários que gravitam em torno de plataformas que combinam profundidade, flexibilidade e resiliência. Com as atividades de negociações abrangendo cada vez mais criptomoedas, ativos macro e produtos on-chain, as exchanges com capacidade de suporte dessa convergência estão capturando uma parcela crescente da atenção do mercado. Em 2026, a Bitget dará continuidade na trajetória do seu crescimento com um conjunto de produtos ampliado, uma infraestrutura de negociação aprimorada, e investimentos contínuos na confiança da comunidade e na confiabilidade da plataforma.

A Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 100 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas com a LALIGA e a MotoGP™. Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniuàUNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

Aviso de Risco: Os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem ser significantemente voláteis. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que podem perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado, e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam atingidos, nem que o investimento principal recuperado. Aconselhamento financeiro independente deve sempre ser obtido, e a experiência financeira pessoal e a posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por quaisquer perdas potenciais incorridas. Nada contido neste documento deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. Para mais informações, consulte nossos Termos de Uso.

