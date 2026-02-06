Cantor Ovelha abre a programação de 2026 do Business Rock

O primeiro episódio do ano do podcast Business Rock, apresentado por Sandrão, recebeu como convidado especial o cantor Ovelha. O programa celebrou os 45 anos de carreira do artista, que acumula 26 discos lançados e mais de 5 milhões de cópias vendidas.

Logo na abertura, o apresentador Sandrão destacou a relevância do encontro: “É uma satisfação enorme realizar um desejo antigo que é trazer um grande amigo e um dos maiores artistas que esse país já ouviu. Ovelha, mais do que ficou, ele é a trilha sonora da vida da maioria dos brasileiros”.

A descoberta por Luiz Gonzaga

Natural de Olinda (PE), Ovelha relembrou o episódio que mudou sua vida aos 15 anos, quando foi descoberto por Luiz Gonzaga em Caruaru. “Eu pulei a janela para ver o show do Rei do Baião. Ele me chamou para cantar e disse ao Camarão: 'Chama o Galego para cantar na tua banda, esse menino tem voz de ouro'. Foi ali que tudo começou”, contou.

Apadrinhado por Chacrinha e lançado por Raul Gil, Ovelha anunciou projetos musicais no Brasil, a exemplo do hit “Te Amo, Que Mais Posso Dizer”, que atravessou gerações e permanece vivo no imaginário popular. “Essa música atravessou 45 anos e continua viva. É uma prova de que simplicidade e autenticidade sustentam uma carreira tão longa”, afirmou.

Novos projetos e reposicionamento de carreira

Sob gestão da Azul Produções Artísticas, Ovelha iniciou em 2025 um movimento estratégico de renovação de carreira e imagem. A nova fase ganha destaque com o lançamento, em novembro, de uma versão inédita de “Te Amo, Que Mais Posso Dizer” (Sem Você Não Viverei), em parceria com a dupla sertaneja Edson e Hudson. A releitura apresenta arranjos atualizados, solo de guitarra e uma pegada rock’n roll.

“É um projeto renovado, que juntou a minha essência nostálgica e rock’n roll com um posicionamento contemporâneo e totalmente cult. Porque eu não parei no tempo, bicho. Ovelha está trocando de pele. E não vejo a hora de reencontrar toda a minha patota de cima do palco”, declarou o artista.

O entusiasmo de Ovelha motivou Edson e Hudson a embarcarem na gravação do single. “Essa vontade que ele tem de comer e beber música com mais de 50 anos de carreira é demais. Resiliência, história musical e inovação. É um espelho para nós”, afirmaram os irmãos.

Agenda de shows

Além da releitura de clássicos, o projeto prevê a retomada da agenda de shows, com foco em experiências afetivas e participação em eventos e festivais voltados ao resgate cultural. Também estão previstas parcerias estratégicas com marcas interessadas em se conectar ao público acima dos 35 anos.

De acordo com matéria publicada pela Boomerang Music, a Azul Produções Artísticas afirma que Ovelha poderá ser contratado para apresentações completas com repertório clássico, pocket shows exclusivos em eventos corporativos, ativações de marca e participações especiais em campanhas promocionais.

Reinvenção constante

Ao longo de quatro décadas, Ovelha explorou diferentes estilos e parcerias, como sua interpretação de “Still Loving You”, dos Scorpions, ao lado da cantora Solange. Durante entrevista para o Business Rock, Ovelha destacou também seu canal no YouTube, “Cantor Ovelha Real”, que reúne performances variadas e reforça sua capacidade de adaptação no cenário musical.

Continuamente ao seu projeto, o cantor anunciou ainda a gravação de um álbum com 18 músicas produzidas por Mr. Sam ressaltou sua incursão em áreas como publicidade. Ao encerrar, deixou um conselho: “Se eu pudesse falar com aquele garoto de 15 anos, diria para se preparar para o futuro e ser menos ingênuo. A indústria tem suas maldades, mas a verdade e o conhecimento são fundamentais para se manter”.



O apresentador Sandrão concluiu reafirmando sua admiração: “Ovelha é uma lenda viva da música brasileira. Sua história inspira a todos nós”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para assistir à entrevista na íntegra, basta clicar aqui.