Quantfury e Sandwich lançam uma campanha para promover melhores escolhas no trading de varejo

Quantfury Trading Americas Limited (“Quantfury”), uma corretora global que oferece trading sem comissões a preços spot em tempo real das principais bolsas, fez uma parceria com a Sandwich, uma agência criativa líder em vídeos de tecnologia e produtos, para produzir uma campanha com responsabilidade social.

A campanha incorpora uma narrativa clara e envolvente para levar os espectadores a refletir sobre comportamentos comuns no trading de varejo — especialmente marketing de alto apelo, uso de mecânica de jogos para especulação e foco intenso em ganhos potenciais sem considerar riscos — e a escolher abordagens mais ponderadas e informadas.

Lev Mazur, fundador da Quantfury, disse:

“É um prazer trabalhar com a Sandwich, cuja narrativa visual é excelente. Desde o primeiro dia, a Quantfury tem como objetivo questionar e melhorar as práticas que são comuns no setor global de trading de varejo.”

Adam Lisagor, fundador da Sandwich, acrescentou:

“Um bom investimento é uma história. A Quantfury se destacou por querer contar uma história real e interessante primeiro — em vez de apenas vender. Isso é raro, e estamos felizes por eles terem confiado em nós para ajudar a compartilhá-la.”

A campanha apoia os valores fundamentais da Quantfury: zero comissões, sem taxas ocultas e acesso direto a preços spot das bolsas, enquanto promove a participação consciente e informada nos mercados financeiros.

Esta campanha faz parte do esforço contínuo da Quantfury para incentivar o pensamento crítico e melhores decisões em investimentos e trading.

Sobre a Quantfury

A Quantfury é uma corretora global que oferece trading e investimentos sem comissões a preços spot em tempo real das principais bolsas. Fundada por um grupo de traders, quants e profissionais de automação de máquinas em 2017, a missão da Quantfury é mudar o setor explorador de trading de varejo globalmente, tornando-o econômico, justo e transparente. Em 2026, a Quantfury tinha mais de 1.200.000 clientes em mais de 56 países.

Para obter mais informações, acesse: www.quantfury.com

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260205132261/pt/

Contato da Quantfury

press@quantfury.com

Contato da Sandwich

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

hello@sandwich.co