EcoPower promove sua convenção anual "Power Connection"

Mais de 400 franqueados participam da convenção anual em Barretos

06/02/2026 10:41

EcoPower promove sua convenção anual "Power Connection" crédito: DINO

A convenção Power Connection, evento anual do Grupo EcoPower Eficiência Energética, foi realizada nos dias 3 e 4 de fevereiro. O local escolhido foi o espaço de eventos Berrantão, no parque de peão de Barretos, local da maior festa do peão da América Latina.

A Power Connection é uma convenção pensada para os franqueados da empresa de todo o Brasil. Este ano o tema foi "Mude o Jogo". A empresa buscou mensurar as principais preocupações de seus franqueados e proporcionou palestras sobre Inteligência Artificial (IA), inovações tecnológicas, prospecção e interação com o cliente, conexão entre visão estratégica e sua execução prática, autoridade digital, atualidades em soluções tecnológicas no fotovoltaico, E-commerce, marketing e sobre o ecossistema EcoPower.

Entre os palestrantes, a organização convidou Alfredo Soares, empreendedor, palestrante e cofundador da G4 Educação; Conrado, fundador da Conka Films; Edney Souza, especialista em Tecnologia e Inovação no Brasil; Alexandre Lacava, empreendedor e estrategista de negócios; e Marcelo Toledo, empreendedor e estrategista com trajetória voltada à construção de negócios. Além de diretores da WEG, multinacional de origem brasileira, em equipamentos eletroeletrônicos e diretores da própria empresa.

Com o tema Mude o Jogo, a EcoPower propôs a seus franqueados a pergunta: “Você quer apenas assistir ou entrar no jogo?” A proposta da empresa, construída em conjunto com seus franqueados, é não aderir às iniciativas pontuais adotadas pela maioria das empresas, mas definir o próprio ritmo e a dinâmica do mercado para o segmento. Para a CEO de Estratégica, Náchila, a proposta é reconhecer a história do passado, mas buscar viver o futuro: "Temos que ter orgulho do passado, mas buscar olhar sempre para frente, viver o futuro. O consumidor está mudando, o mercado está mudando e a gente precisa mudar. Precisamos experimentar o mercado, porque tudo que a gente faz é entregar experiência viva a nossos clientes", disse Náchila. 

A EcoPower já homologou  85 mil projetos em todo o Brasil. Projetos residenciais, empresariais, industriais e rurais. Possui em sua sede mais de 400 colaboradores, frota própria para logística e 200 veículos exclusivos para os processos de instalação. Isso em todo o território brasileiro, inclusive nos que necessitam maior grau de complexidade logística.

A WEG, empresa brasileira fabricante de materiais eletroeletrônicos, com filiais presentes em 42 países, reconhece a EcoPower como seu maior parceiro comercial no segmento da energia solar e conferiu ao Anderson e a Náchila, sócios proprietários, uma placa comemorativa.

Em suma, ao final da convenção Power Connection, houve a tradicional entrega de prêmios aos franqueados de maior destaque no ano de 2025. E logo após, uma confraternização com show ao vivo com Rio Negro, da dupla Rio Negro e Solimões.



Website: http://powernews.eco.br

