LTIMindtree reconhecida como líder na Avaliação PEAK Matrix® 2025 para serviços de TI de pagamento do Everest Group

A LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], fornecedora líder global em soluções digitais e consultoria tecnológica, se posicionou como líder na Avaliação PEAK Matrix® 2025 para serviços de TI de pagamento do Everest Group. Esse reconhecimento se deve por ser um parceiro em transformação estratégica que combina escala em modernização, alianças de plataforma, inovação em tempo real e ativos digitais, e garante ambientes de pagamento seguros e prontos para regulamentação.

O Everest Group destacou o forte impacto da LTIMindtree no mercado e a visão e a capacidade de fornecer pagamentos em larga escala entre emissores, adquirentes, processadores de pagamento, redes de cartão e fintechs. A avaliação chega em um momento quando as empresas estão modernizando rapidamente as plataformas de pagamento legadas para apoiar ambientes de pagamento em tempo real, entre fronteiras e em conformidade com a ISO 20022, enquanto aprimoram a resiliência, interoperabilidade e conformidade regulatória.

A LTIMindtree se destaca por sua expertise em engenharia de produtos nas principais plataformas de pagamento, como Finastra GPP/P2G, junto com as plataformas líderes em cartão de crédito e sistemas de transferência de dinheiro, apoiadas por centros de excelência e programas de transformação global. O Everest Group também destacou a força da LTIMindtree em modernização de centros de pagamento, migrações conforme a ISO 20022, conformidade com esquemas e implementações de solicitações de pagamento.

"Os sistemas de pagamento empresarial são complexos e precisam de soluções baseadas em IA para transações seguras e em conformidade. A LTIMindtree usa IA generativa e com agentes através da BlueVerseTM para fornecer transformação escalonável de pagamentos, garantindo transferências eficientes e sólidos resultados empresariais", afirmou Harsh Naidu, vice-presidente sênior de serviços bancários e financeiros da LTIMindtree.

"A LTIMindtree fortaleceu sua posição no cenário de serviços de TI de pagamentos, apoiando modernização de pagamentos em larga escala e em vários países, e iniciativas de transformação de pagamentos em tempo real", afirmou Pranati Dave, vice-presidente do Everest Group. "O crescente foco da LTIMindtree em modernização capacitada por IA, apoiado pelo seu ecossistema BlueVerseTM e adoção precoce de IA com agentes em áreas como prevenção de fraudes, automação de conjunto de regras e operações de pagamento, aprimora ainda mais sua diferenciação. Suas sólidas parcerias com plataformas, relacionamentos de longa data com clientes e investimentos focados em engenharia liderada por IA, reforça o reconhecimento da LTIMindtree como líder na Avaliação PEAK Matrix® 2025 para serviços de TI de pagamento do Everest Group."

Sobre a LTIMindtree

A LTIMindtree é uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais que capacita empresas de diversos setores a reinventar modelos de negócios, acelerar a inovação e impulsionar o crescimento centrado em IA. Confiada por mais de 700 clientes em todo o mundo, usamos tecnologias avançadas para ajudar a possibilitar excelência operacional, experiência elevada dos clientes e criação de valor a longo prazo. Com uma mão-de-obra de mais de 86.000 profissionais talentosos e empreendedores em mais de 40 países, a LTIMindtree – uma empresa do Larsen & Toubro Group – se dedica a resolver os desafios empresariais mais complexos e entregar transformação em larga escala. Para mais informações, acesse www.ltimindtree.com.

Contato para a mídia: Gitanjali Sreepal, gitanjali.sreepal@ltimindtree.com