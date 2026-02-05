Andersen Consulting celebra acordo de colaboração com o Alfa Group

A Andersen Consulting amplia sua oferta de cibersegurança com a colaboração da Alfa Group, uma empresa líder em tecnologia com quase três décadas de experiência ajudando organizações a proteger e otimizar suas operações.

Fundada em 1996 e sediada em Roma, a Alfa Group oferece soluções avançadas em segurança cibernética, detecção e prevenção de fraudes, resposta a incidentes e gerenciamento de vulnerabilidades, bem como serviços selecionados de gerenciamento de processos de negócios. Sua tecnologia proprietária, N.O.V.A., é um serviço gerenciado de ponta a ponta que integra as inovações da Alfa Group com sistemas de terceiros para proteger infraestruturas digitais, mitigar riscos e aumentar a eficiência operacional. A empresa atende clientes em diversos setores, incluindo finanças e seguros, defesa e aeroespacial, telecomunicações, manufatura, energia e farmacêutico.

“Nossa colaboração com a Andersen Consulting nos permite ampliar nosso alcance e entregar maior valor aos clientes que enfrentam as complexidades da transformação digital e da cibersegurança”, disse Dario Lauricella, CEO do Alfa Group. “Ao combinar nossa profunda expertise em cibersegurança e gestão de riscos com a plataforma global da Andersen, conseguimos oferecer um portfólio de serviços mais abrangente, que atende às necessidades em constante evolução dos clientes na Europa e em âmbito global.”

Mark L. Vorsatz, presidente global do conselho e CEO da Andersen, acrescentou: “O Alfa Group se consolidou como um consultor de tecnologia de confiança, especialmente nas áreas de cibersegurança e governança de TI. Sua expertise é altamente sinérgica com nossas capacidades, e essa colaboração fortalece nossa capacidade de apoiar as organizaçõesàmedida que se adaptamàdisrupção tecnológica e às crescentes exigências regulatórias.”

A Andersen Consulting é uma consultoria global que oferece um conjunto abrangente de serviços, abrangendo estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação com IA, além de soluções em capital humano. A Andersen Consulting integra-se ao modelo de serviço multidimensional da Andersen Global, oferecendo consultoria de classe mundial, serviços tributários, jurídicos, de avaliação, mobilidade global e assessoria em uma plataforma global com mais de 50.000 profissionais globalmente e presença em mais de 1.000 localidades por meio de suas empresas-membros e empresas colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada que oferece soluções de consultoria por meio de suas empresas-membros e empresas colaboradoras em todas as partes do mundo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260205606892/pt/

mediainquiries@Andersen.com