O Experian Assistant para gestão de risco de modelos, com tecnologia de IA, ganha o prêmio BIG Innovation Award 2026

A Experian anunciou hoje que seu recém-lançado Experian Assistant para Gerenciamento de Risco de Modelos, com tecnologia de IA, recebeu o prêmio BIG Innovation Award 2026 na categoria Produtos Inovadores. Reconhecendo pioneiros em todos os setores desde 2014, este prêmio global celebra a inovação excepcional e o valor que ela traz para os clientes, partes interessadas e comunidade do vencedor.

Experian's recently launched, AI-powered Experian Assistant for Model Risk Management has been awarded the 2026 BIG Innovation Award in the Innovative Products category.

Totalmente integradoàExperian Ascend Platform™ e equipado com a tecnologia ValidMind, o Experian Assistant for Model Risk Management ajuda a acelerar a validação de modelos, melhorar a auditabilidade e reduzir o risco regulatório. Ao oferecer modelos padronizados, documentação centralizada e aprovações de fluxo de trabalho simplificadas, a solução capacita as instituições financeiras a cumprir as diretrizes regulatórias no desenvolvimento de modelos impulsionado por IA atual.

“A velocidade da análise de dados e do desenvolvimento de modelos habilitados por IA está impulsionando oportunidades de negócios sem precedentes para instituições financeiras, mas isso traz um desafio significativo: regulamentações globais que exigem documentação demorada”, disse Vijay Mehta, vice-presidente executivo de Soluções Globais e Analytics da Experian Software Solutions. “O Experian Assistant for Model Risk Management ajuda a resolver essa exigência intensiva em mão de obra e recursos com a automação de ponta a ponta da documentação de modelos, e este prêmio reconhece esse valor para nossos clientes.”

Segundo um estudo de 2025 da Experian com mais de 500 instituições financeiras globais, dois terços delas (67%) atualmente consideram desafiador cumprir os requisitos regulatórios de seus respectivos países, e 79% relatam que os reguladores comunicam preocupações e questões de supervisão com mais frequência agora do que há um ano. Apresentando um desafio ainda maior, 60% das instituições financeiras ainda dependem totalmente de processos manuais para conformidade. Mais de 70% das empresas de maior porte afirmam que a conformidade com a documentação de modelos atualmente envolve mais de 50 pessoas.

“O Experian Assistant for Model Risk Management resolve um ponto crítico muito real para as instituições financeiras ao oferecer IA escalável e explicável em todo o ciclo de vida de crédito e risco”, disse Mehta. “Com ele, é possível modernizar a documentação de modelos e as práticas de gestão de riscos, acompanhando a rápida evolução das tecnologias de IA e dos requisitos regulatórios.”

O BIG Innovation Awards 2026 é avaliado por um painel de líderes empresariais e executivos experientes que avaliam as candidaturas com base no desempenho mensurável, na implementação responsável e na capacidade de moldar o futuro do trabalho e da cultura. Para informações adicionais, visite https://www.bintelligence.com/awards/big-innovation-awards.

Sobre o Business Intelligence Group

O Business Intelligence Group foi fundado com a missão de reconhecer o verdadeiro talento e o desempenho superior no mundo dos negócios. Ao contrário de outros programas de premiação do setor, esses programas são avaliados por executivos de negócios com experiência e conhecimento. O sistema de pontuação exclusivo da organização mede seletivamente o desempenho em múltiplos domínios de negócios e premia as empresas cujas conquistas se destacam em relação às de seus concorrentes.

Sobre a Experian

A Experian é uma empresa mundial de dados e tecnologia que gera oportunidades para pessoas e empresas no mundo inteiro. Ajudamos a redefinir as práticas de empréstimo, descobrir e prevenir fraudes, simplificar a assistência médica, oferecer soluções de marketing digital e aprofundar o conhecimento sobre o mercado automotivo, tudo isso usando nossa combinação exclusiva de dados, análises e software. Também ajudamos milhões de pessoas a alcançar seus objetivos financeiros e a economizar tempo e dinheiro.

Atuamos em diversos mercados, desde serviços financeiros até saúde, automotivo, agrofinanças, seguros e muitos outros segmentos do setor.

Investimos em pessoas talentosas e em novas tecnologias avançadas para liberar o poder dos dados e impulsionar a inovação. Uma empresa integrante do índice FTSE 100 e listada na Bolsa de Valores de Londres (EXPN), contamos com uma equipe de 25.200 pessoas em 33 países. Nossa sede corporativa fica em Dublin, Irlanda. Saiba mais em experianplc.com.

Experian e as marcas Experian utilizadas neste documento são marcas comerciais ou marcas registradas da Experian e suas afiliadas. Outros nomes de produtos e empresas aqui citados são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Michael Troncale

Relações Públicas da Experian

+1 714 830 5462

michael.troncale@experian.com