PubNub obtém conformidade com SOC 3, reforçando seu compromisso com segurança, confiança e transparência

A PubNub, plataforma de comunicação em tempo real que oferece lógica orientada a eventos e baixa latência em arquiteturas de aplicativos modernas, tem o prazer de anunciar que obteve conformidade com SOC 3. Essa certificação mais recente destaca a dedicação contínua da PubNub em fornecer uma plataforma segura e confiável para criar e dimensionar experiências interativas on-line.

O relatório SOC 3 afirma que os sistemas da PubNub atendem aos Critérios de Serviços de Confiança para segurança, disponibilidade e confidencialidade. Ao contrário dos relatórios SOC 2, que são restritos a clientes ou parceiros existentes devido ao nível de detalhes operacionais que incluem, os relatórios SOC 3 são projetados para ampla distribuição pública. Essa transparência permite que qualquer pessoa verifique se a PubNub cumpre os rigorosos controles exigidos pela estrutura SOC 2, fornecendo prova de segurança de informação robusta e integridade operacional.

Este reconhecimento se soma ao amplo portfólio de conformidade da PubNub, que inclui SOC 2 Type 2, ISO/IEC 27001:2022, HIPAA e GDPR. Essas certificações destacam o compromisso da PubNub de manter altos padrões de proteção de dados, privacidade e confiabilidade em todos os aspectos de sua plataforma e operações.

A infraestrutura confiável da PubNub viabiliza interações seguras em tempo real para organizações líderes em diversos setores, incluindo saúde digital, mídia esportiva e entretenimento, jogos, transporte e comércio eletrônico. Organizações como Beamable, DAZN, Zillow, DocuSign e Pocket Gems confiam na PubNub para criar experiências digitais dinâmicas e escaláveis globalmente, mantendo os mais altos níveis de confiabilidade e conformidade.

O relatório SOC 3 completo está disponível publicamente e pode ser baixado em www.pubnub.com/trust/compliance.

Sobre o PubNub

A PubNub é uma plataforma de interatividade em tempo real que conecta pessoas, dispositivos e IA, permitindo que as equipes se concentrem no lançamento de funcionalidades em vez de gerenciar a infraestrutura. Como líder global em mensagens pub/sub, a PubNub oferece latência inferior a 100 ms em todo o mundo por meio de mais de 15 Pontos de Presença, com um SLA de 99,999% e segurança de confiança zero. Com a confiança de mais de 2.000 empresas — incluindo DAZN, Zillow, DocuSign, Beamable e American Cancer Society — a PubNub processa mais de 3 trilhões de transações de API por mês. Comece a desenvolver hoje mesmo em pubnub.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260204780615/pt/

Assessoria de mídia:

Kayley Smith, Diretora de Marketing

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

PubNub | 737-328-9825 | kayley.smith@pubnub.com