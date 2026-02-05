Klüber Lubrication amplia projetos de eficiência energética na indústria

A Klüber Lubrication, empresa global de lubrificação industrial, intensifica suas ações no Brasil com projetos que geram economia de energia, confiabilidade operacional e ganhos de performance. Alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) e às metas ambientais do Grupo Freudenberg, a empresa amplia sua atuação com soluções que combinam tecnologia, sustentabilidade e alto desempenho para 30 setores.

Os lubrificantes da Klüber atuam para reduzir atrito, consumo de energia, temperatura e vibração, além de prolongar a vida útil dos equipamentos e diminuir o volume de descarte. A companhia utiliza uma metodologia própria para avaliar indicadores de sustentabilidade ao longo de todo o ciclo de vida dos produtos, apoiada por um scorecard que orienta decisões de desenvolvimento e otimização de processos.

Entre os produtos recentes está o Klübersynth MEG 4-460, aplicado em redutores e caixas de engrenagem. Em um case realizado no Brasil, o produto gerou economia estimada de 8.808 kWh/ano, redução de 3,3 toneladas de CO?, queda de 7 °C na temperatura de operação e retorno do investimento em cerca de dez meses.

“A sustentabilidade na indústria vai além da economia de energia. Uma lubrificação eficiente reduz temperatura, vibração e desgaste, gerando previsibilidade, aumentando a vida útil dos ativos e diminuindo emissões de forma consistente”, afirma Rodrigo Viana, consultor de Eficiência Energética e Sustentabilidade da Klüber Lubrication Brasil.

Criado em 2012, o departamento de Eficiência Energética da empresa já executou mais de cem projetos no país, com ganhos médios próximos a 5%, seguindo metodologias reconhecidas como IPMVP e DIN ISO 50015. Em uma grande empresa do setor de alimentos, por exemplo, o uso do Klüber Summit R-200 proporcionou 2,5% de economia de energia, redução de 9 °C na temperatura e queda de 20% na vibração em um compressor de refrigeração. Já o Klübersynth GEM 4-220, aplicado em redutores de misturadores de uma outra empresa do mesmo setor, gerou eficiência energética de 3,3%, redução de vibração em até 83% e intervalo de troca ampliado para quatro anos.

Compromisso com economia circular e energia renovável

A Klüber Lubrication também avança em iniciativas de economia circular e uso de energia limpa. No Brasil, a empresa cumpre a meta legal de recolhimento de 40% do volume de óleo comercializado e, somente em 2022, 34% dos produtos lançados nos cinco anos anteriores utilizaram óleos básicos reciclados, totalizando cerca de 200 toneladas. Em diversos mercados, incluindo Brasil, Argentina, Chile e Austrália, a prática reduziu a pegada de carbono em 3%. O impacto é significativo: para cada litro de lubrificante consumido, seriam necessários de 33 a 35 litros de petróleo.

No campo da energia renovável, a Klüber Lubrication Brasil migrou para o mercado livre e passou a consumir eletricidade proveniente de fontes como eólica, solar, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas, contribuindo para a meta global de utilizar 100% de energia verde até 2030. A empresa também avança no processo de certificação internacional I-REC e planeja investimentos futuros em painéis solares próprios.

Reconhecimento internacional

O conjunto dessas ações integra a estratégia global de sustentabilidade da Klüber, reconhecida pela medalha de ouro da EcoVadis pela terceira vez em 2024, posicionando a empresa entre os 5% melhores avaliados entre mais de 130 mil companhias em todo o mundo.

Segundo a empresa, entre os compromissos globais estabelecidos pela Klüber Lubrication estão:

reduzir em 75% as emissões equivalentes de CO? até 2025 (com 49% já alcançados);

atingir neutralidade climática no Escopo 3 até 2045;

contribuir para que clientes economizem 800 GWh de energia até 2025;

reduzir o consumo energético por tonelada de produto de 652 kWh para 575 kWh.



Diante das exigências ambientais e da busca por operações mais previsíveis e eficientes, a Klüber Lubrication se consolida como parceira estratégica da indústria. A combinação entre tecnologia, medições certificadas e práticas modernas de manutenção reforça o compromisso da empresa com uma indústria mais sustentável.